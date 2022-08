Red Bull: "Belçika'da hafif şasi değil, Eau Rouge için verilen ödünler sayesinde hızlı olduk"

Haberi dinle

Dünya Şampiyonu takım, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yarışta çok net bir şekilde kendi başına mücadele etti. Max Verstappen sıralamaları domine ederek pole pozisyonunu kazanmasının ardından, motor değişikliği nedeniyle gridde 14. sıradan başlayarak kazandı.

Red Bull'un sahip olduğu avantaj, rakiplerinin bu durumu sorgulamasına neden oldu çünkü bu yarışa kadar Red Bull ve Ferrari, saf performans açısından birbirlerine çok yakındı.

Red Bull'un daha hafif şasiye geçeceği biliniyordu ve takımın bundan avantaj sağladığı düşünüldü. Ancak Red Bull, bu iddiayı reddederken hangi konuda avantaj sağladığına açıklık getirdi.

Eau Rouge virajında kompresyon nedeniyle tabanın yere vurma ihtimali olduğu için takımların çoğu araçlarının sürüş yüksekliğini arttırdı. Bu, Red Bull RB18'in bazı güçlü yanlarının aşırı ön plana çıkmasını sağladı.

Özellikle Ferrari ve Mercedes, yere daha yakın gittiğinde daha fazla yere basma gücü üretebiliyor gibi görünüyor. Red Bull ise daha yüksek sürüş yüksekliğinde daha rahat bir şekilde zirve performansına ulaşabiliyor.

Aracının düzlükte çok güçlü olmasıyla birleşen bu unsur, Red Bull'un daha yüksek sürüşte daha az kaybetmesi ve Belçika pistinde farklı bir ligde olması anlamına geliyordu.

Takım Patronu Christian Horner, "Bu pistin bizim güçlü yanımıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Biz, çok verimli bir araca sahibiz ve çok iyi ayarlar bulduk. Max, 1. antrenmandaki ilk turdan itibaren olağanüstü bir form yakaladı." dedi.

Red Bull'un daha hafif bir şasi hazırladığı iddiaları için ise Horner, "Hayır, onu getirmedik. Ve hayır, öyle bir şasimiz yok. Yani hayır, performansımızda bunun etkisi yoktu."

"Dalgalanma konusunda verilen teknik direktif konusunda çok fazla şey söylendi ve beklenti oluşturuldu ancak muhtemelen düzenlemeler bizden daha çok diğerlerini etkiledi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, kicks up sparks Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak biz gerçekten aracı çalıştırma şeklinde değişiklik yapmadık. Açıkçası burada, tabanın yere vurması konusu Eau Rouge yüzünden her zaman bir sorundur. Ancak bu bize has bir konu değil. Her takım için aynı durum söz konusu."

"Ancak bu sene daha önceden de daha yüksek sürüş yapabildiğimizi gördük. Bizim felsefemiz diğerlerinkinden muhtemelen biraz da olsa farklı. Belki de bir sonraki yarış, daha alçak sürmemiz gerektiği söylenen bir teknik direktif gelir." dedi.

Hafif şasi konusu

Horner, her ne kadar Spa'da hafif şasiyi getirdikleri yönünde iddiaları reddetse de, böyle bir plan olduğu konusunda pek açık konuşmadı.

Red Bull sezon boyunca minimum ağırlık konusunda zorlandı ve sürekli olarak aracını hafifletmeye çalıştı ve ilerleme kaydetti.

Red Bull'un daha hafif şasiyi gelecek 2-3 yarışta getirip getirmeyeceği sorulduğunda Horner, sözlerinde çok dikkatli olmaya çalıştı.

Horner, "Böyle bir .... yok. Bu şasiler gelecek yarışlarda da kullanılacak." dedi.