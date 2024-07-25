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Analiz
Formula 1 Belçika GP

Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika GP için eski motor kapağına geri döndü.

Ezel Tan
Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull İspanya'dan sonra kaybettiği ipleri yeniden eline almak istiyor. Max Verstappen üç yarıştır zafere ulaşamıyor ve Macaristan GP'de ancak beşinci olabildi.

Milton Keynes merkezli ekip doğru dengeyi bulmak zorunda ve Spa-Francorchamps çok önemli bir yarış olacak Belçika pisti Max'in son üç yılda zafere ulaştığı bir pist.

Takım, Belçika'ya aynı aerodinamik düzene sahip iki araç götürdü. Pierre Wache önderliğindeki teknik ekibin kararına göre, motor kapağı Macaristan'da Verstappen'in kullandığı düzene değil, Perez'in kullandığı düzene sahip olacak.

Bu da karoser kısmındaki "bazuka" isimli çıkıntılı yapının Belçika'da geri döneceği anlamına geliyor.

Bu, aslında beklenen bir durumdu çünkü Belçika'nın Macaristan kadar sıcak geçmesi beklenmiyor.

Le due Red Bull RB20 per Spa dispongono entrambe del bazooka dal cofano motore

Le due Red Bull RB20 per Spa dispongono entrambe del bazooka dal cofano motore

Foto di: Giorgio Piola

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