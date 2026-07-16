Red Bull, Belçika GP’de "Macarena" kanadını kullanmayacak

Britanya GP’nin ardından Max Verstappen, Avusturya GP sıralama turlarında kaza yapmasına ve Silverstone’da podyum mücadelesi verirken yarış dışı kalmasına neden olan arka kanat sistemini "son derece tehlikeli" diyerek eleştirmişti.

Hareketli arka kanat mekanizmasının düzlük modundan viraj moduna geçişi esnasında yaşanan bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığıysa henüz netlik kazanmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images

Red Bull, bu döner arka kanat konseptini ilk kez Miami Grand Prix'sinde piste sürmüştü. Ancak Verstappen’in Silverstone’daki ünlü Copse virajında geçirdiği son kazanın ardından Red Bull takım patronu Laurent Mekies, yaşanan sorunlara dair çok kapsamlı bir analiz başlatacaklarının sözünü vermiş ve gerekirse bu kanat tasarımından vazgeçebileceklerini bile söylemişti.

Perşembe günü Spa-Francorchamps pistinde ortaya çıkan son bilgilere göre Red Bull, FIA'dan onay almasına rağmen bu tartışmalı kanadı şimdilik araçtan kaldırmış durumda. Edinilen bilgilere göre, kanat istemi üzerinde gerekli iyileştirmeler ve güvenlik güncellemeleri yapıldıktan sonra tekrardan denenmesi bekleniyor.

Benzer konseptleri kullanan diğer takımlara bakıldığında; Ferrari'nin kendi kanat versiyonunu yarışlarda kullanmaya başlamadan önce pist üstünde çok uzun süreli testler yaptığı ve Miami'deki ilk çıkışından bu yana sistemi araçta tuttuğu görülüyor.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

McLaren ise Avusturya'da denemeyi planladığı kendi hareketli kanat konseptini son anda kullanmama kararı almıştı. İngiliz ekibinin Belçika Grand Prix'si için tamamen yeni bir arka kanat yapısı getirdiği bilinse de bu yeniliğin döner kanat mekanizmasıyla bir ilgisi bulunmuyor; ancak McLaren'in de üzerinde değişiklikler yaptığı kendi hareketli kanat sistemini sezonun ilerleyen yarışlarında tekrar kullanması bekleniyor.