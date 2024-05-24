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Formula 1 Monako GP

Red Bull, başmühendisi Monaghan ile yeni sözleşme imzaladı

Autosport'un edindiği bilgiye göre Red Bull, uzun süredir takımda görev yapan başmühendis Paul Monaghan ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üst düzey çalışanlarının birçoğunun sözleşmelerinin yakın zamanda yenilenecek olması nedeniyle Red Bull, 2026'da başlayacak bir sonraki kurallar dönemi için personel takviyesi yapma sürecinden geçiyor.

Adrian Newey'nin gelecek yıl takımdan ayrılma kararıyla birlikte, harekete geçme ihtiyacı daha da arttı.

Teknik direktör Pierre Wache'nin bu sezon başlamadan önce yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamasıyla birlikte, başta Ferrari olmak üzere rakip takımların ilgisini çeken bazı önemli Red Bull personelinin geleceği şimdiden belli oldu.

Milton Keynes merkezli takım ayrıca kısa süre önce aerodinamik şefi Enrico Balbo ve performans mühendisliği şefi Ben Waterhouse'un geleceğini de güvence altına aldı.

Kaynaklar, 2005 sezonunun başlangıcında Jaguar takımını devraldığından beri takımda olan Monaghan'ın, kendisini uzun vadede takımda tutacak yeni bir anlaşma üzerinde anlaştığını açıkladı.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, Paul Monaghan, Baş Mühendis, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3. sıra, podyumda

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sıradaki sözleşmelerden biri de, diğer takımlardaki fırsatları araştırdığı anlaşılan ancak Red Bull'da kalma olasılığı giderek artan sportif direktör Jonathan Wheatley ile yapılacak.

Red Bull'un kilit teknik ve pist kenarı personelini yerleştirme hamlesi, Newey'in ayrılmasına rağmen ekibin başarısını sürdürecek kadar sağlam olmasını sağlama planlarının ortasında geliyor.

F1 tasarım efsanesinin takımdan ayrılma kararı, kendisinin takımda teknik olmayan sorumluluklara getirildiği anlamına gelirken, Wache takımın onsuz bir geleceğe iyi hazırlandığı konusunda kararlı.

Geçen hafta sonu Imola Grand Prix'sinde konuşan Wache şunları söyledi: "Daha önce bu aracı tasarlamak ekip işiydi, yani aracı meydana getiren tek bir kişi değil."

"Bir kişi ayrılsa bile araç için ekip olarak çalışmaya hazırız. Adrian gibi önemli bir kişi için bu üzücü bir durum ama biz buna hazırlıklıydık. Bence bu yıl ve gelecek yıl bunu kanıtlamamız gerekiyor."

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