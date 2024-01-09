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Red Bull başlangıçta Ricciardo'nun AlphaTauri'ye dönmesini istememiş

AlphaTauri CEO'su Bayer, Red Bull'un başlangıçta Daniel Riccardo'nun takıma dönmesine sıcak bakmadığını kabul etti.

Editör Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo, 2023 sezonu öncesinde yedek sürücü olarak Red Bull bünyesine geri döndü ve bu hamle, McLaren'ın mevcut kontratını olması gerekenden bir yıl önce feshetmesinin ardından geldi.

Sekiz F1 galibiyeti bulunan Ricciardo, sezon ortasında sürpriz şekilde Nyck de Vries'in AlphaTauri koltuğuna geçerek pistlere geri döndü.

Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte Peter Bayer, Ricciardo hakkında ilgi çekici bilgiler verdi.

Bayer'e göre başlangıçta Ricciardo'nun yedek pilot olarak kalması dışında herhangi bir plan yapılmamıştı.

Bayer, Motorsport-Magazine'e şöyle dedi: "Buraya geldiğimde, etrafıma biraz bakındım ve Nyck de Vries performans açısından başarılı olamazsa, Daniel'in bizim için harika bir çözüm olacağını düşündüm."

"Neden mi? Çünkü Daniel tecrübe getiriyor ve bize tüm pistlerde ayar konusunda yardımcı olabilirdi."

"Başlangıçta 'Hayır, Daniel Red Bull'un yedek pilotu ve bu şekilde kalacak' denmişti."

"Sonrasında, bir ay boyunca işlerin nasıl gittiğini sormaya devam ettik. Bir noktada Christian Horner 'Silverstone'da test yapacağız ve nasıl gittiğini göreceğiz' dedi."

"Helmut Marko da aynı fikirdeydi ve 'Neden olmasın?' diye düşündü."

Bayer, Ricciardo'nun takıma "çok şey kattığını" düşünüyor.

"Daniel'in sahip olduğu deneyim, ayarlar konusunda bize çok yardımcı oluyor. Yuki Tsunoda için bir rol model."

"Daniel takıma inanılmaz bir enerji getirdi. Mekanikerlerimiz onun gelmesinden dolayı mutluydu. Geçiş süreci kolay olmadı ama sonuçta olumlu bir etki yarattı."

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

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