Red Bull başka bir takıma motor tedarik etmeyi düşünmüyor
Christian Horner, kısa vadede başka bir takıma motor tedarik etme planları olmadığını söylüyor.
Red Bull Racing, 2026 yılında Ford ile ortaklaşa şekilde kendi motorunu üretecek ve bu motoru şimdilik hem ana takım hem de AlphaTauri kullanacak.
McLaren gibi bazı takımların Red Bull ile görüştüğü biliniyor fakat Avusturyalı ekip kısa vadede başka bir takıma motor tedarik etme düşüncesinde değil.
Christian Horner, bu durumun gelecekte değişebileceğini gizlemiyor.
RacingNews365'e konuşan Horner, "Yeni bir motor üreticisi olacağımız için ilk başta sadece iki takımımıza tedarikte bulunacağız."
"Eğer daha fazlasını yapmaya kalkarsak, sanırım bu bizim kapasitemizi aşar."
"Şimdilik iki Red Bull takımına odaklanmak istiyoruz. Diğer takımlardan çok fazla ilgi var, şimdiden iki tanesi ilgilerini dile getirdi ama henüz buna hazır değiliz."
"Üretim kapasitemiz gelecekte motor etmemize olanak tanıyor fakat ilk birkaç yıl Red Bull Racing ve AlphaTauri'ye odaklanmamız gerekiyor."
"İlk önce ayarlamalar yapmalı, mühendislerimizin pistteki çalışmalarını organize etmeli ve genel olarak motor tedarikiyle ilgili tüm süreçleri takip etmeliyiz." dedi.
FIA'nın kendilerine başka bir takıma motor tedarik etme zorunluluğu getirip getirmeyeceği sorusuna Horner, "Bunu yapabilirler fakat diğer üreticiler şampiyonadan ayrılmadığı sürece bu pek olası değil."
"Motorlarla ilgili düzenlemelerde böyle bir gereklilik var ama böyle bir şey olma olasılığının sıfıra yakın olduğu görüşündeyim." cevabını verdi.
Horner ayrıca Red Bull'un AlphaTauri takımını satmak gibi bir planı olmadığını vurguladı.
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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