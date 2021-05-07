Red Bull, Barselona'da ilk seans performansından "cesaretlendi"

Red Bull cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Verstappen, uzun süre orta lastiklerle sürüş yaptı ve son bölümde yumuşak lastiklere geçip en hızlı tur denemesi yaptı.

Hollandalı pilot, hızlı turunda hata yapmasına rağmen seansı Valtteri Bottas'ın 0.033 saniye ardında bitirdi.

Barselona, son yıllarda Mercedes'in oldukça üstün olduğu bir pistti ve burada güçlü olmak, sezonun geri kalanı için oldukça iyi bir işaret olacaktır.

Cuma günkü ilk seans sonrası konuşan Red Bull patronu Horner şöyle dedi: "Mercedes ile aramızda 0.1 saniyeden bile daha az bir süre var."

"Böyle bir pistte bunu başarmak harika. Burası son yedi yıldır onların kalesiydi ve bu cesaret verici."

"Büyüleyici olacak."

"Barselona, her türlü özelliği içerisinde barındıran belirleyici bir pist ve zaten son birkaç yıla baktığınızda Mercedes'in burada son derece baskın olduğunu görebilirsiniz."

"Bu yüzden eğer burada onlara yaklaşabilirsek, bu gerçekten cesaret verici bir işaret olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images