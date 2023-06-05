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Red Bull, Barselona'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

Barselona'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, in the pits during FP2

Barselona'da yarışın en hızlı pit stopu Sergio Perez'in lastiklerini 2.07 saniyede değiştiren Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 43 pit stop yaptı. En uzun pit stop, ilk turda ön kanadını değiştiren Lando Norris'in 17.69 saniyelik pit stopuydu.

Barselona'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.07 27 25
2. Red Bull S. Perez 2.26 50  
3. Red Bull M. Verstappen 2.28 26 18
4. Alpine E. Ocon 2.34 13 15
5. McLaren L. Norris 2.40 50 12
6. Ferrari C. Leclerc 2,46 16 10
7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.51 34 8
8. McLaren O. Piastri 2,55 17 6
9. Haas K. Magnussen 2.60 10 4
10. Mercedes G. Russell 2.61 45 2
11. Mercedes G. Russell 2,65 25  
12. Red Bull M. Verstappen 2,65 52  
13. Aston Martin L. Stroll 2,68 14 1
14. Williams L. Sargeant 2.70 17  
15. Aston Martin F. Alonso 2.74 19  
16. Aston Martin F. Alonso 2.74 44  
17. AlphaTauri Y. Tsunoda 2,76 10  
18. AlphaTauri N. de Vries 2,88 38  
19. Haas N. Hülkenberg 2,89 08  
20. Ferrari C. Sainz 2,97 45  
21. AlphaTauri N. de Vries 3.02 09  
22. Mercedes L. Hamilton 3.07 24  
23. McLaren O. Piastri 3.12 39  
24. Ferrari C. Sainz 3.14 41  
25. McLaren L. Norris 3.20 22  
26. Haas K. Magnussen 3.24 42  
27. Aston Martin L. Stroll 3.35 34  
28. Ferrari C. Leclerc 3.36 41  
29. Mercedes L. Hamilton 3.45 50  
30. Williams A. Albon 3.51 16  
31. Alfa Romeo G. Zhou 3.71 09  
32. Alfa Romeo G. Zhou 3,76 36  
33. Haas N. Hülkenberg 3.78 26  
34. Williams A. Albon 3.90 37  
35. Alpine P. Gasly 3.94 19  
36. Williams L. Sargeant 4.01 36  
37. Alfa Romeo V. Bottas 4.06 39  
38. Alpine E. Ocon 4.28 35  
39. Alfa Romeo V. Bottas 4.31 05  
40. Haas K. Magnussen 5.01 24  
41. Haas N. Hülkenberg 5.03 43  
42. Alpine P. Gasly 5.04 39  
43. McLaren L. Norris 17.69 01  

İlk 7 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 200 puanla ilk sıraya çıkmış durumda.

Ferrari 172 puanla ikinci, Alpine ise 107 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 200
2. Ferrari 172
3. Alpine 107
4. Mercedes 58
5. McLaren 55
6. AlphaTauri 46
7. Aston Martin 27
8. Williams 18
9. Alfa Romeo 16
10. Haas 8

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'da 2.07 saniyeye inerek zirveye çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
2. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
3. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
4. Red Bull S. Perez Monako 2.15
5. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
6. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
7. Ferrari C. Leclerc Monako 2.24
8. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
9. Red Bull S. Perez İspanya 2.26
10. Red Bull S. Perez Miami 2.27
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