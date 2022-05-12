Red Bull, Barselona'da RB18'i önemli oranda hafifletmeye hazırlanıyor

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Barselona pek çok anlamda bir "dönüm noktası" olarak görülüyor çünkü takımların neredeyse tamamı buraya güncelleme paketleri getirecek.

Ferrari ilk büyük güncellemesini buraya getiriyor fakat Mercedes, McLaren ve Aston Martin de büyük güncellemeler hazırladılar.

Alpine nispeten daha küçük parçalar getirecek fakat Red Bull da rakipleri bunu yaparken yerinde sayma niyetinde değil.

F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, Barselona için daha hafif bir araç hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Red Bull takımının danışmanı Marko, "Barselona'da, nihayet olmamız gereken ağırlığa ulaşmamızı sağlayacak yeni parçalara geçiyoruz. Şu ana kadar minimum 798 kilogramlık ağırlığın epey üzerindeydik." açıklamasında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ferrari, Red Bull'un bu kadar güncelleme getirmesine anlam veremediğini ve bu güncellemeler devam ederse, bütçe aşımı konusunda şüpheleri olacağını ima etmişti.

Marko, bütçe sınırının aşılabileceğine dair tüm önerileri reddetti ve şöyle dedi: "Şu anda Ferrari ile eşit şartlarda gidiyoruz. İlerleyen yarışlarda, aracından en iyi şekilde faydalanan taraf fark yaratacak."

"Ortada hâlâ büyük bir mücadele var ve her şeyin düzgün şekilde gitmesini sağlayan FIA'ya tamamen güveniyoruz."

Hollandalı De Telegraaf, Marko'nun yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Red Bull'un güncellemeleri hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

Haberde, Red Bull'un yeni parçalara geçerek RB18'i üç ila beş kilogram arasında hafifleteceği belirtildi.

Ayrıca ilginç şekilde haberde, Motorsport.com İtalya'nın haberine de cevap verildi. Motorsport.com İtalya, Red Bull'un sahip olduğu 10 milyon dolarlık gelişim bütçesinin %75'ini harcadığı iddia edilmişti ancak haberde bunun "saçmalık" olduğuna yer verildi fakat herhangi bir kaynağa atıfta bulunulmadı.

Haberde yer alan bir başka dikkat çekici nokta, Red Bull'un Avusturya yarışı için de önemli bir paket hazırlığı olduğu ve yaz arasından sonra bir başka güncelleme daha getireceği oldu.