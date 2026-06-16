Red Bull: "Barselona'da gerçeklerle yüzleşmeyi bekliyorduk"

Red Bull Racing, Monako Grand Prix’sinde Max Verstappen'in ön sıra performansı sonrası Barselona'ya daha umutlu bir şekilde gelmişti. Ancak İspanya'da tablo tamamen değişti ve takım, gridde ancak dördüncü en hızlı ekip konumunda kaldı.

Takım patronu Laurent Mekies, Barcelona pistinin Red Bull paketinin zayıf noktalarını ortaya çıkardığını ve bunun beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Mekies, "Barselona'da gerçeklerle yüzleşmeyi bekliyorduk."

"Uzun düzlükler, orta ve yüksek hızlı virajlar... Çin ve Japonya’dan sonra bu tip karakterdeki bir piste ilk kez geri dönüyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Yani Monako'daki gibi pole pozisyonu için mücadele edebileceğimiz bir performans beklemiyorduk."

Mekies, zorlu hafta sonuna rağmen performans açısından tamamen olumsuz bir tablo çizmedi ve belirli bir ilerleme gördüklerini söyledi.

"Bu hafta sonu ilerlemeyi doğruladı çünkü konuştuğumuz fark pole pozisyonuna göre 0.3-0.4 saniye civarında. Sezon başında bu tip pistlerde tablo çok daha kötüydü.”

"Elbette hem güç ünitesi hem de şasi tarafında hâlâ fark var. Ayrıca orta hızlı virajlarda, yüksek hızlı virajlarda, düzlükte... Her yerde küçük performans kayıpları var.”