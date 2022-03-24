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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Red Bull, Bahreyn'de yaşadığı sorunları çözdü!

Red Bull, her iki aracın da yarış dışı kaldığı Bahreyn GP'nin ardından sorunları tespit etti ve Suudi Arabistan GP öncesi çözdü.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Red Bull, Bahreyn'de yaşadığı sorunları çözdü!
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Max Verstappen ve Sergio Perez, 2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışında güçlü bir sona doğru ilerliyorlardı. Fakat her ikisi de son bölümde güç kaybederek yarış dışı kaldılar.

Sakhir'de liderlik için Charles Leclerc'le savaşan Verstappen, ikinci götürdüğü yarışta bitime üç tur kala yavaşladı ve pite gelerek yarışı bıraktı.

Verstappen'den yalnızca birkaç tur sonra, bu kez Leclerc ve Carlos Sainz'ın ardından podyuma giden Perez'in güç ünitesinde sorun çıktı. Meksikalı pilot, güç ünitesinin kapanmasıyla ilk virajda spin attı ve yarışa devam edemedi.

Red Bull patronu Christian Horner, yarıştan sonra sorunun araçtaki yakıt pompasıyla ilgili olduğunu söyledi ancak sökülüp incelenene kadar ayrıntılı bir açıklama yapılamayacağını belirtti.

Red Bull, geçtiğimiz günlerde nihayet güç ünitesinde neyin yanlış gittiğini inceledi.

Avusturyalı ekip, yakıt sisteminde tam olarak neyin yanlış gittiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Fakat takım, sorunu en ince ayrıntısına kadar inceleyip, bu hafta sonu Suudi Arabistan GP'si için gerekli önlemlerin alınmasından memnun. Takım sorunun tekrarlanmasını beklemiyor.

2022 F1 yönetmelikleri çerçevesinde yakıt pompasına ait bazı parçalar FIA tarafından "standart parça" olarak kabul ediliyor. Yani herkes aynı parçaları kullanıyor. Fakat Red Bull'un yaşadığı sorunların bu parçalarla ilgili olmadığı anlaşılıyor.

Verstappen ve Perez'in Bahreyn GP'de Red Bull'un araç ağırlığını azaltmak için daha az yakıtla yarıştığı ve sonuç olarak her iki pilotun da yakıtının tükendiğine dair bazı çılgınca teoriler de vardı. Fakat takım, durumun böyle olmadığı konusunda net.

Zaten Verstappen, son bölümde piste giren güvenlik aracı sayesinde yakıt tasarrufu yapabiliyordu ve bu da yarışın sonunu görmesi için gerekli tasarrufu sağlaması için yeterliydi.

Büyük ihtimalle sorun, yakıt sisteminin depoda kalan son birkaç litrelik yakıtı alma şeklinden kaynaklanıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

 

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