Red Bull, Bahreyn için RB18'i yeterince hafifletememiş

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Sezonun ilk yarışının ardından Red Bull'un şu noktada Ferrari'nin gerisinde olduğu hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Ferrari, sezona fırtına gibi başladı ve pole pozisyonunu kazandığı gibi, yarışta da duble yapmayı başardı.

Diğer tarafta Red Bull, Ferrari'nin ana rakibiydi ancak dayanıklılık sorunları nedeniyle Bahreyn'de tek bir puan dahi alamadılar.

Sezon başında Helmut Marko, Red Bull'un zaaflarından birisini açıklamış ve aracın çok ağır olduğunu belirtmişti.

Takımın kış aylarında boğuştuğu noktalardan birisi buydu ve Auto Motor und Sport'a göre FIA'nın yaptığı 3 kg'lık minimum ağırlık artışına rağmen Red Bull aracı hâlâ çok ağır.

Haberde, "RB18'in yedi ila 10 kg arasında hafifletilmesi planlanmıştı fakat takım, Bahreyn için hedeflerine ulaşamadı." denildi.

Habere göre takım, hedeflediği miktarın sadece yarısına yani 3.5 ila 5 kg'lık kısmına ulaşabildi. Bu da aracın hâlâ 3.5 ila 5 kg arası ağır olduğu anlamına geliyor.

Avusturyalı ekip için pozitif olan şey, Ferrari ve Mercedes'in de ağırlık sorunu yaşaması.

AMuS, "Red Bull'un rakipleri de ağırlık olarak sınırın üzerinde ancak Ferrari'nin şu anda hem Red Bull hem de Mercedes'e göre avantajı var." yazdı.

AMuS ayrıca Red Bull'un Bahreyn GP'de daha az yere basma gücü ayarıyla yarıştığını iddia etti.

Takım, hava direncini mümkün olduğunca azaltmak istedi ve bu da Ferrari'nin gücüne rağmen, RB18'in düzlüklerde daha güçlü görünmesini sağladı. Hatta Verstappen 327 km/s hıza kadar ulaştı.

Bu duruma rağmen Red Bull'un analizleri, Ferrari'nin kendilerinden tur başına 0.3 saniye daha hızlı olduğunu gösterdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images