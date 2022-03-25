Red Bull: "Bahreyn GP'de yaşanan sorunları vakum tetikledi"

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Milton Keynes merkezli takım, yarışın bitimine birkaç tur kala yeni sezonun ilk yarışını çifte puanla tamamlayacak gibi görünüyordu.

Yarışın büyük bölümünde lider Charles Leclerc'le mücadele eden Verstappen, bitime üç tur kala güç kaybı yaşadı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

O noktada üçüncü sırada yer alan Perez de benzer sorun yaşadı ve turun ilk virajında motorunun kapanmasıyla spin attı.

Red Bull, sorunun yakıt pompasıyla ilgili olduğunu düşünüyordu ancak kesin sonuç için tüm parçaların detaylıca incelenmesi gerekiyordu.

Yarıştan bu yana yapılan analizler, sorunun yakıt sisteminde oluşan bir vakumdan kaynaklandığını doğruladı. Bu da yakıtın motora gitmesini engelledi.

Takım ayrıca bugünkü resmi açıklamasıyla, son günlerde ortaya atılan "yakıt bittiği için yolda kaldıkları" iddiasını da reddetti.

Red Bull sözcüsü, "Geçen hafta sonu her iki araçta da yakıt basıncı eksikliği vardı."

"Her iki aracın yakıt deposunda da yarışı tamamlamak için gereken miktarda yakıt vardı ancak oluşan vakum, pompaların yakıtı çekip, motora iletmesini engelledi."

"Bu sorunu çözmek için gerekli adımları zaten attık ve bu hafta sonu herhangi bir sorun yaşamayı beklemiyoruz." dedi.

Takımın güç ünitesi parçalarında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı şu noktada belirsiz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images