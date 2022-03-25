Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" Sonraki / F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir
Formula 1 Haberler

Red Bull: "Bahreyn GP'de yaşanan sorunları vakum tetikledi"

Red Bull, yakıt sistemindeki bir vakumun, geçen hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Sergio Perez'in yarış dışı kalmasına neden olduğunu açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Red Bull: "Bahreyn GP'de yaşanan sorunları vakum tetikledi"
Haberi dinle

Milton Keynes merkezli takım, yarışın bitimine birkaç tur kala yeni sezonun ilk yarışını çifte puanla tamamlayacak gibi görünüyordu.

Yarışın büyük bölümünde lider Charles Leclerc'le mücadele eden Verstappen, bitime üç tur kala güç kaybı yaşadı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

O noktada üçüncü sırada yer alan Perez de benzer sorun yaşadı ve turun ilk virajında motorunun kapanmasıyla spin attı.

Red Bull, sorunun yakıt pompasıyla ilgili olduğunu düşünüyordu ancak kesin sonuç için tüm parçaların detaylıca incelenmesi gerekiyordu.

Yarıştan bu yana yapılan analizler, sorunun yakıt sisteminde oluşan bir vakumdan kaynaklandığını doğruladı. Bu da yakıtın motora gitmesini engelledi.

Takım ayrıca bugünkü resmi açıklamasıyla, son günlerde ortaya atılan "yakıt bittiği için yolda kaldıkları" iddiasını da reddetti.

Red Bull sözcüsü, "Geçen hafta sonu her iki araçta da yakıt basıncı eksikliği vardı."

"Her iki aracın yakıt deposunda da yarışı tamamlamak için gereken miktarda yakıt vardı ancak oluşan vakum, pompaların yakıtı çekip, motora iletmesini engelledi."

"Bu sorunu çözmek için gerekli adımları zaten attık ve bu hafta sonu herhangi bir sorun yaşamayı beklemiyoruz." dedi.

Takımın güç ünitesi parçalarında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı şu noktada belirsiz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Önceki haber

Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Sonraki haber

F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir

F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull, Bahreyn'de yaşadığı sorunları çözdü! Suudi Arabistan GP
Formula 1

Red Bull, Bahreyn'de yaşadığı sorunları çözdü!

Domenicali: "Rekabetçi bir gride sahip olmak, F1 için yeni takımlardan daha önemli"
Formula 1

Domenicali: "Rekabetçi bir gride sahip olmak, F1 için yeni takımlardan daha önemli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"
Formula 1

Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"

Verstappen: "Bahreyn'in ardından daha güçlü döneceğiz" Bahreyn GP
Formula 1

Verstappen: "Bahreyn'in ardından daha güçlü döneceğiz"

Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı" Bahreyn GP
Formula 1

Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı"

Son Haberler

F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir
Formula 1 Formula 1

F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir

Red Bull: "Bahreyn GP'de yaşanan sorunları vakum tetikledi"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Bahreyn GP'de yaşanan sorunları vakum tetikledi"

Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Leclerc: "Bu seviyede kalmamız çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bu seviyede kalmamız çok önemli"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.