Red Bull, Azerbaycan'da sezonun en hızlı ikinci pit stopunu yaptı

Azerbaycan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu yapan takım 1.98 saniye ile bu yıl bir kez daha 2 saniyenin altına inen Red Bull oldu. Avusturyalı ekip, Verstappen'in lastikleri 12. turda 1.98 saniyede değişti.

Takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar ve en uzun pit stop Nikita Mazepin'in 44. turdaki 6.92 saniyelik pit stopuydu.

Azerbaycan'daki pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Red Bull M. Verstappen 1.98 12 25 2. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.13 13 18 3. Williams G. Russell 2.13 34 15 4. Williams G. Russell 2.28 1 5. Ferrari C. Leclerc 2.33 9 12 6. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.37 34 10 7. Alpine F. Alonso 2.42 34 8 8. Aston Martin S. Vettel 2.44 18 6 9. Ferrari C. Sainz 2.47 10 4 10. McLaren D. Ricciardo 2.48 11 2 11. AlphaTauri P. Gasly 2.52 11 1 12. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.77 2 13. Alpine F. Alonso 2.77 7 14. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.79 9 15. Mercedes V. Bottas 2.79 11 16. McLaren L. Norris 3.05 7 17. Haas M. Schumacher 3.68 44 18. Williams N. Latifi 4.00 9 19. Haas N. Mazepin 4.14 34 20. Haas M. Schumacher 4.28 8 21. Haas N. Mazepin 4.29 9 22. Red Bull S. Perez 4.36 13 23. Haas M. Schumacher 4.61 34 24. Mercedes L. Hamilton 4.69 11 25. Haas N. Mazepin 6.92 44

Pit stop şampiyonasında Red Bull 162 puanla ilk sırada yer alırken, Williams aldığı puanlarla beraber 78 puana yükseldi ve ikinciliğe yükseldi.

Pit stop hızı anlamında ilk ona giremeyen Mercedes, bu tarafta da puan alamadı ve 71 puanla üçüncü sırada geriledi.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 162 2. Williams 78 3. Mercedes 71 4. Alfa Romeo 69 5. Aston Martin 68 6. Ferrari 67 7. Alpine 51 8. AlphaTauri 26 9. McLaren 14 10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.

Red Bull'un Azerbaycan'daki pit stopu sezonun en hızlı ikinci pit stopu olurken, Williams ve Alfa Romeo'nun 2.13 saniyelik pit stopları sezonun 7. ve 8. en hızlı pit stopları oldular.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1,93 2. Red Bull Verstappen Azerbaycan 1.98 3. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98 4. Red Bull Perez Bahreyn 2.00 5. Red Bull Verstappen Monako 2.02 6. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08 7. Williams Russell Azerbaycan 2.13 8. Alfa Romeo Raikkonen Azerbaycan 2.13 9. Aston Martin Stroll İspanya 2.16 10. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.17