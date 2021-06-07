Red Bull, Azerbaycan'da sezonun en hızlı ikinci pit stopunu yaptı
Red Bull, 2021 Azerbaycan Grand Prix'sinde 1.98 saniyelik bir pit stop yaptı ve en hızlı pit stop yapan takım oldu.
Azerbaycan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu yapan takım 1.98 saniye ile bu yıl bir kez daha 2 saniyenin altına inen Red Bull oldu. Avusturyalı ekip, Verstappen'in lastikleri 12. turda 1.98 saniyede değişti.
Takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar ve en uzun pit stop Nikita Mazepin'in 44. turdaki 6.92 saniyelik pit stopuydu.
Azerbaycan'daki pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.98
|12
|25
|2. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.13
|13
|18
|3. Williams
|G. Russell
|2.13
|34
|15
|4. Williams
|G. Russell
|2.28
|1
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|2.33
|9
|12
|6. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.37
|34
|10
|7. Alpine
|F. Alonso
|2.42
|34
|8
|8. Aston Martin
|S. Vettel
|2.44
|18
|6
|9. Ferrari
|C. Sainz
|2.47
|10
|4
|10. McLaren
|D. Ricciardo
|2.48
|11
|2
|11. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.52
|11
|1
|12. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.77
|2
|13. Alpine
|F. Alonso
|2.77
|7
|14. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.79
|9
|15. Mercedes
|V. Bottas
|2.79
|11
|16. McLaren
|L. Norris
|3.05
|7
|17. Haas
|M. Schumacher
|3.68
|44
|18. Williams
|N. Latifi
|4.00
|9
|19. Haas
|N. Mazepin
|4.14
|34
|20. Haas
|M. Schumacher
|4.28
|8
|21. Haas
|N. Mazepin
|4.29
|9
|22. Red Bull
|S. Perez
|4.36
|13
|23. Haas
|M. Schumacher
|4.61
|34
|24. Mercedes
|L. Hamilton
|4.69
|11
|25. Haas
|N. Mazepin
|6.92
|44
Pit stop şampiyonasında Red Bull 162 puanla ilk sırada yer alırken, Williams aldığı puanlarla beraber 78 puana yükseldi ve ikinciliğe yükseldi.
Pit stop hızı anlamında ilk ona giremeyen Mercedes, bu tarafta da puan alamadı ve 71 puanla üçüncü sırada geriledi.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|162
|2. Williams
|78
|3. Mercedes
|71
|4. Alfa Romeo
|69
|5. Aston Martin
|68
|6. Ferrari
|67
|7. Alpine
|51
|8. AlphaTauri
|26
|9. McLaren
|14
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.
Red Bull'un Azerbaycan'daki pit stopu sezonun en hızlı ikinci pit stopu olurken, Williams ve Alfa Romeo'nun 2.13 saniyelik pit stopları sezonun 7. ve 8. en hızlı pit stopları oldular.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|2. Red Bull
|Verstappen
|Azerbaycan
|1.98
|3. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|4. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|5. Red Bull
|Verstappen
|Monako
|2.02
|6. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|7. Williams
|Russell
|Azerbaycan
|2.13
|8. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Azerbaycan
|2.13
|9. Aston Martin
|Stroll
|İspanya
|2.16
|10. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.17
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP
|Editör
|Kemal Şengül