Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Avusturya GP'yi zamanında yapmayı bekliyor

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Avusturya GP'yi zamanında yapmayı bekliyor
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 11:23

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Avusturya Grand Prix'sini zamanında gerçekleştirmeyi bekliyor.

Azerbaycan Grand Prix'sinin resmi olarak ertelenmesinin ardından sezonun başlangıcı bir kez daha ertelenmiş oldu.

Şimdi sezon 14 Haziran'da Kanada GP ile başlayacak fakat Montreal'deki yarışın geleceğiyle ilgili de çeşitli şüpheler var.

Eğer Kanada GP yapılmazsa sezonun 28 Haziran'da Fransa ile başlaması gerekecek. Ama orada da Coronavirüs'ün etkisi günden güne artıyor. Sonrasında 5 Temmuz'da Avusturya, 19 Temmuz'da Britanya ve 2 Ağustos'ta Macaristan yarışları yapılacak.

Österreich gazetesine konuşan Red Bull'un danışmanı Marko, Avusturya Grand Prix'sinin tarihinin değişmesinin mümkün olmadığını ve yarışı o tarihte yapmaları gerektiğini söyledi.

Marko, "Yarışı gerçekleştirmek gerekiyor. Pazarlama faaliyetlerimiz Mayıs ayı ortasında başlayacak. Planlarımızı koruyoruz."

"Umarım Paskalya sonrasında durum önemli ölçüde gelişir ve hayat hızla normal seviyesine dönebilir." dedi.

2020 takviminin nasıl olacağı sorusuna, "Umarım Kanada ile başlayabiliriz. Takvimin 17 veya 18 yarış olmasını bekliyorum." yanıtını verdi.

Marko virüsten korkmadığını da söyledi.

“Tuhaf şeyler oluyor. Parklarda veya şehrin diğer bölgelerinde insanlara birbirlerinin bir metre yakınında kalmamaları ve toplantılardan kaçınmaları konusunda uyarılar yapılırken, insanlar market koridorlarında mal kapmak için birbirleriyle savaşıyorlar. Bu garip bir durum."

"Şahsen, korkmuyorum. İnsanların kapalı bir alanda öksürüp tükürdüğü Dubai havaalanında hayatta kalırsanız (kendisinden bahsediyor) o zaman yüksek risk grubunda olsanız bile hayatınızı tamamen sınırlandırmazsınız."

"Mükemmel durumdayım. Şu anda kesinlikle en tehlikeli yer olan hastaneye gitmekten kaçınmak için ormanda motorlu testere kullanırken dikkatli olmalıyım."

Sonraki haber
Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"

Önceki haber

Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
76 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Şubat ayında Coronavirüs kaptım"

3s
2
Supercars

Avustralya'nın 138 milyon dolarlık yeni pisti

1s
3
Formula 1

Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"

1s
4
Formula 1

Briatore: "2007'de Alonso'ya McLaren'a gitmemesini söyledim"

5
MotoGP

Honda: "Biz sezona hazırdık, Ducati değildi"

1s

Son Videolar

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1
1s

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Son Haberler

Red Bull, Avusturya GP'yi zamanında yapmayı bekliyor
F1

Red Bull, Avusturya GP'yi zamanında yapmayı bekliyor

Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"
F1

Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"

2020 kurallarının 2021'ye taşınması, Hamilton'ı Mercedes'te tutabilir
F1

2020 kurallarının 2021'ye taşınması, Hamilton'ı Mercedes'te tutabilir

Pirelli: "Test olmayacağı için 2021'de mevcut lastikler kullanılabilir"
F1

Pirelli: "Test olmayacağı için 2021'de mevcut lastikler kullanılabilir"

Marko: "Şubat ayında Coronavirüs kaptım"
F1

Marko: "Şubat ayında Coronavirüs kaptım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.