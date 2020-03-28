Red Bull, Avusturya GP'yi zamanında yapmayı bekliyor

Azerbaycan Grand Prix'sinin resmi olarak ertelenmesinin ardından sezonun başlangıcı bir kez daha ertelenmiş oldu.

Şimdi sezon 14 Haziran'da Kanada GP ile başlayacak fakat Montreal'deki yarışın geleceğiyle ilgili de çeşitli şüpheler var.

Eğer Kanada GP yapılmazsa sezonun 28 Haziran'da Fransa ile başlaması gerekecek. Ama orada da Coronavirüs'ün etkisi günden güne artıyor. Sonrasında 5 Temmuz'da Avusturya, 19 Temmuz'da Britanya ve 2 Ağustos'ta Macaristan yarışları yapılacak.

Österreich gazetesine konuşan Red Bull'un danışmanı Marko, Avusturya Grand Prix'sinin tarihinin değişmesinin mümkün olmadığını ve yarışı o tarihte yapmaları gerektiğini söyledi.

Marko, "Yarışı gerçekleştirmek gerekiyor. Pazarlama faaliyetlerimiz Mayıs ayı ortasında başlayacak. Planlarımızı koruyoruz."

"Umarım Paskalya sonrasında durum önemli ölçüde gelişir ve hayat hızla normal seviyesine dönebilir." dedi.

2020 takviminin nasıl olacağı sorusuna, "Umarım Kanada ile başlayabiliriz. Takvimin 17 veya 18 yarış olmasını bekliyorum." yanıtını verdi.

Marko virüsten korkmadığını da söyledi.

“Tuhaf şeyler oluyor. Parklarda veya şehrin diğer bölgelerinde insanlara birbirlerinin bir metre yakınında kalmamaları ve toplantılardan kaçınmaları konusunda uyarılar yapılırken, insanlar market koridorlarında mal kapmak için birbirleriyle savaşıyorlar. Bu garip bir durum."

"Şahsen, korkmuyorum. İnsanların kapalı bir alanda öksürüp tükürdüğü Dubai havaalanında hayatta kalırsanız (kendisinden bahsediyor) o zaman yüksek risk grubunda olsanız bile hayatınızı tamamen sınırlandırmazsınız."

"Mükemmel durumdayım. Şu anda kesinlikle en tehlikeli yer olan hastaneye gitmekten kaçınmak için ormanda motorlu testere kullanırken dikkatli olmalıyım."