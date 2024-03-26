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Formula 1 Avustralya GP

Red Bull, Avustralya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

Red Bull, son yarış Avustralya'da 2024'ün en hızlı pit stopuna imza attı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Mechanics of Red Bull Racing tend to the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 in the pit lane

Mechanics of Red Bull Racing tend to the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 in the pit lane

Mark Sutton / Motorsport Images

Melbourne'de en hızlı pit stop Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, Sergio Perez'in lastiklerini 2,10 saniyede değiştirerek geride kalan üç yarışın en hızlı zamanına imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaparken, en uzunu Valtteri Bottas'ın pit stopuydu.

Melbourne'deki pit stoplar:
Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1.  Red Bull S. Perez 2.10 35 25
2. Ferrari C. Leclerc 2.18 34 18
3. Ferrari C. Leclerc 2.20 09 -
4. Alpine E. Ocon 2.43 42 15
5. Mercedes L. Hamilton 2.46 07 12
6. RB Y. Tsunoda 2.47 36 10
7. McLaren O. Piastri 2.49 09 8
8. Mercedes G. Russell 2.51 45 6
9. Williams A. Albon 2.54 06 4
10. Alpine P.  Gasly 2.58 41 2
11. Mercedes G. Russell 2.59 08 -
12. Ferrari C. Sainz 2.61 16 1
13. McLaren L. Norris 2.63 14 -
14. McLaren L. Norris 2.63 40 -
15. Aston Martin L.  Stroll 2.65 08 -
16. Aston Martin F.  Alonso 2.66 41 -
17. Ferrari C. Sainz 2.67 41 -
18. RB D. Ricciardo 2.67 29 -
19. Williams A. Albon 2.75 27 -
20. Haas N. Hulkenberg 2.82 35 -
21. Aston Martin F.  Alonso 2.83 17 -
22. Aston Martin L.  Stroll 2.87 37 -
23.  Alp E. Ocon 2.88 09 -
24. Red Bull S. Perez 2.88 14 -
25. RB D. Ricciardo 2.88 05 -
26. Haas N. Hulkenberg 3.00 17 -
27. Haas K. Magnussen 3.04 07 -
28. Haas K. Magnussen 3.05 33 -
29. RB Y. Tsunoda 3.37 09 -
30. Sauber G. Zhou 3.40 06 -
31. McLaren O. Piastri 3.51 39 -
32. Sauber V.  Bottas 3.63 36 -
33. Alpine P.  Gasly 5.04 17 -
34.  Alpine E. Ocon 14.71 16 -
35. Sauber G. Zhou 20.20 35 -
36. Sauber V. Bottas 31.18 08 -

 

Red Bull, ilk üç yarışta topladığı 92 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 64 puanla ikinci, Mercedes ise 52 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 92
2. Ferrari 64
3. Mercedes 52
4. McLaren 24
5. RB 19
6. Alpine 18
7. Haas 16
8. Aston Martin 14
9. Williams 4
10. Sauber 0

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
2. Ferrari C. Leclerc Avustralya 2.18
3. Ferrari C. Leclerc Avustralya 2.20
4. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.23
5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.27
6. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.27
7. Red Bull S. Perez Bahreyn 2.29
8. McLaren L. Norris Bahreyn 2.33
9. RB Y. Tsunoda Bahreyn 2.34
10. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.37

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Kemal Şengül
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