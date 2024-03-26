Red Bull, Avustralya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
Red Bull, son yarış Avustralya'da 2024'ün en hızlı pit stopuna imza attı.
Mechanics of Red Bull Racing tend to the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 in the pit lane
Mark Sutton / Motorsport Images
Melbourne'de en hızlı pit stop Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, Sergio Perez'in lastiklerini 2,10 saniyede değiştirerek geride kalan üç yarışın en hızlı zamanına imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaparken, en uzunu Valtteri Bottas'ın pit stopuydu.
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.10
|35
|25
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|2.18
|34
|18
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|2.20
|09
|-
|4. Alpine
|E. Ocon
|2.43
|42
|15
|5. Mercedes
|L. Hamilton
|2.46
|07
|12
|6. RB
|Y. Tsunoda
|2.47
|36
|10
|7. McLaren
|O. Piastri
|2.49
|09
|8
|8. Mercedes
|G. Russell
|2.51
|45
|6
|9. Williams
|A. Albon
|2.54
|06
|4
|10. Alpine
|P. Gasly
|2.58
|41
|2
|11. Mercedes
|G. Russell
|2.59
|08
|-
|12. Ferrari
|C. Sainz
|2.61
|16
|1
|13. McLaren
|L. Norris
|2.63
|14
|-
|14. McLaren
|L. Norris
|2.63
|40
|-
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|2.65
|08
|-
|16. Aston Martin
|F. Alonso
|2.66
|41
|-
|17. Ferrari
|C. Sainz
|2.67
|41
|-
|18. RB
|D. Ricciardo
|2.67
|29
|-
|19. Williams
|A. Albon
|2.75
|27
|-
|20. Haas
|N. Hulkenberg
|2.82
|35
|-
|21. Aston Martin
|F. Alonso
|2.83
|17
|-
|22. Aston Martin
|L. Stroll
|2.87
|37
|-
|23. Alp
|E. Ocon
|2.88
|09
|-
|24. Red Bull
|S. Perez
|2.88
|14
|-
|25. RB
|D. Ricciardo
|2.88
|05
|-
|26. Haas
|N. Hulkenberg
|3.00
|17
|-
|27. Haas
|K. Magnussen
|3.04
|07
|-
|28. Haas
|K. Magnussen
|3.05
|33
|-
|29. RB
|Y. Tsunoda
|3.37
|09
|-
|30. Sauber
|G. Zhou
|3.40
|06
|-
|31. McLaren
|O. Piastri
|3.51
|39
|-
|32. Sauber
|V. Bottas
|3.63
|36
|-
|33. Alpine
|P. Gasly
|5.04
|17
|-
|34. Alpine
|E. Ocon
|14.71
|16
|-
|35. Sauber
|G. Zhou
|20.20
|35
|-
|36. Sauber
|V. Bottas
|31.18
|08
|-
Red Bull, ilk üç yarışta topladığı 92 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 64 puanla ikinci, Mercedes ise 52 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|92
|2. Ferrari
|64
|3. Mercedes
|52
|4. McLaren
|24
|5. RB
|19
|6. Alpine
|18
|7. Haas
|16
|8. Aston Martin
|14
|9. Williams
|4
|10. Sauber
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Avustralya
|2.18
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Avustralya
|2.20
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.23
|5. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.27
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.27
|7. Red Bull
|S. Perez
|Bahreyn
|2.29
|8. McLaren
|L. Norris
|Bahreyn
|2.33
|9. RB
|Y. Tsunoda
|Bahreyn
|2.34
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.37
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