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Formula 1 Haberler

Red Bull, Austin’de Honda yazılarını Acura ile değiştirecek

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Red Bull, F1 Amerika Grand Prix’si hafta sonunda sürücü tulumları ve arka kanattaki Honda markasının yazılarını Acura ile değiştirecek.

Red Bull, Austin’de Honda yazılarını Acura ile değiştirecek

Formula 1, iki hafta sonra Austin’i ziyaret edecek ve Red Bull araçları ve sürücü tulumlarında Acura markası yer alacak.

Honda, 2021 sezonunun sonunda Formula 1’den ayrılmaya hazırlanırken, Amerika’ya yapacakları son ziyarette son bir pazarlama hamlesi planlıyor.

RacingNews365’e göre, Red Bull sürücülerinin tulumlarındaki ve aracın arka kanadındaki Honda yazılarının yerini Acura alacak.

Honda logosu tulumlarda ve araçta yine yer alacak ancak daha küçük ölçekli olacak.

Acura markası, Honda’nın Amerika ve Kanada’daki lüks ayağı konumunda. Marka 1986’da kuruldu ve o zamandan bu yana diğer lüks markalarla rekabet içerisinde yer aldı.

Bu, Acura’nın F1’deki ilk görünüşü olmayacak. McLaren sürücüleri Ayrton Senna ve Alain Prost, 1980’ler ve 1990’larda Honda motoru kullanırlarken, vizörlerinde Acura markasını taşımışlardı.

The cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, 3rd position, in Parc Ferme

The cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, 3rd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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