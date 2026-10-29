Formula 1 Amerika GP

Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında

ABD GP'de uygulanan stratejiye tepki gösteren Verstappen’in, “İlk baştaki planımız bu değildi” yorumunun ardından Red Bull yönetimi kapsamlı bir inceleme başlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 07:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Kimi Antonelli’nin galibiyete ulaşarak şampiyonluğunu ilan etmeye bir adım daha yaklaştığı yarışta patlak veren strateji krizinde, Red Bull’un 2026 sezonunda strateji departmanında yaşanan radikal değişimler dikkat çekti. Yıllardır takımla özdeşleşen isimlerin ayrılık süreçleri ve Austin’de telsiz frekansında yaşanan aksaklıklar, yeni ekip tarafından alınan kritik kararların sorgulanmasına neden oldu.

Uzun yıllardır görevi yürüten Will Courtenay’nin McLaren’a sportif direktör olarak geçmesinin ardından bu sezon strateji departmanının liderliğini Hannah Schmitz üstlendi. Ancak tek değişim strateji masasında yaşanmadı.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Verstappen’in efsanevi yarış mühendisi Gianpiero Lambiase’nin de (GP) en geç 2028’de McLaren’a katılacağı netleşirken, Austin hafta sonu boyunca telsizde Verstappen’e talimatları aktaran isim ilk kez Tom Hart oldu. Telsiz sisteminde yaşanan teknik sorunlar, ilk yarış mühendisliği deneyimini yaşayan Hart’ın işini daha da zorlaştırdı.

Ayrıca Red Bull, Aston Martin’den Tom McCullough’yu 2027 itibarıyla yarış departmanının başına getirmek üzere kadrosuna kattı.

Red Bull yönetiminin başlattığı dahili incelemede, ikinci bölümde yumuşak lastiklere geçiş kararının tam olarak kim tarafından alındığı ve telsiz hattından araca nasıl ulaştırıldığı araştırılıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

İncelemenin odak noktalarından biri de yüksek lastik aşınmasının nedeni. Isack Hadjar’ın 25 tur yumuşak lastiklerin ardından kalan 31 turu sert hamurla tamamlayabilmiş olması, Verstappen için alternatif fakat uygulanmayan bir stratejinin varlığını doğruluyor.

Mekies yenilginin tek sebebinin strateji olmadığını ve Antonelli’nin pistte daha hızlı olduğunu kabul etse de, bu inceleme strateji ekibi üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Red Bull cephesinden resmi bir doğrulama gelmese de, F1 kulislerinde Hannah Schmitz’in de takımdan ayrılabilecek isimler arasında olduğu konuşuluyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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