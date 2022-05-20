Red Bull, Aston Martin'in RB18'le benzerliği konusunda endişeli

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Barselona'da tüm gözler Aston Martin'e çevrilmiş durumda çünkü İngiliz ekip, İspanya GP'ye yeni bir güncelleme paketi getirdi ve dikkat çeken şey, performanstan ziyade aracın Red Bull RB18'le benzerliğiydi.

2022 aracının B versiyonu, RB18'e çok benziyor ve padokta dolaşanlar, bu araca "Yeşil Red Bull" benzetmesinde bulunuyor.

Fakat FIA, yürüttüğü soruşturmanın ardından iki takım arasında herhangi bir bilgi akışı olmadığını, dolayısıyla da ortada bir ihlal görmediklerini açıkladı.

Kontroller, iki takım tarafından sağlanan veriler doğrultusunda yapıldı ve Aston Martin'in bu proje üzerinde çalışmaya çok önce başladığı görüldü.

Fakat Red Bull, henüz tam olarak ikna olmuş durumda değil ve resmi bir açıklama yayınlayarak endişelerini dile getirdiler.

Açıklamada şöyle denildi: "Red Bull Racing , FIA tarafından yapılan açıklamayı büyük bir ilgiyle takip etti. Taklit edilmek çok gurur verici bir şey olsa da, bir tasarımı kopyalamak, FIA tarafından 'Tersine Mühendislik' anlamında belirlenen kurallara uygun olması gerekir. Bir fikri mülkiyet transferi gerçekleşmişse, bu kuralların ihlali anlamına gelir ve ciddi bir sorun yaratır."

FIA'ya göre Red Bull personelinden belge veya bilgi yardımıyla herhangi bir fikri mülkiyet transferi gerçekleşmedi. Fakat Helmut Marko'nun çekinceleri var.

"Şimdi bu inanılmaz kopyanın nasıl ortaya çıktığını açıklığa kavuşturmak gerekiyor."

"Kopyalama kendi içinde yasak değil ama bizden yedi kişinin transfer edildiğini ve aerodinami şefimizin de orantısız bir astronomik ücret karşılığında Aston Martin'e götürüldüğünü hesaba katmalısınız. Hâlâ bazı gerçekleri açığa kavuşturmamız gerekiyor ve bunu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz."

Gözler esas olarak Dan Fallows'a çevrilmiş durumda ancak Marko bunun sadece onunla ilgisi olmadığını söyledi.

"Sadece Dan Fallows değil, verilerin indirildiğine dair kanıtlar da var."

"Dan Fallows belli bir süreyi kenarda geçirmek zorunda kaldı fakat aklında tam olarak ne vardı..."

"Dediğim gibi, kopyalamak yasak değil fakat belge ya da bilgi olmadan aracımızın bu kadar ayrıntılı bir kopyasını yapabilir misiniz?"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images