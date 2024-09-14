Red Bull, Aston Martin'in Newey açıklamasından sonra sert bir önlem aldı!

Red Bull takım müdürü Christian Horner, Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçişiyle ilgili tepkisini Azerbaycan Grand Prix'sinde dile getirme fırsatı buldu. Lawrence Stroll Salı günü düzenlediği basın toplantısında Newey'yi resmen açıklamıştı.

Horner Cuma günkü FIA basın toplantısına katıldı ve kaçınılmaz olarak orada bulunan gazeteciler uzun süredir birlikte çalıştığı Newey’nin kararı hakkında ne düşündüğünü duymak istediler. Efsanevi tasarımcı Red Bull'u Nisan ayında ayrılmayı planladığı konusunda bilgilendirmişti.

Stroll, Newey'i Aston Martin tarihindeki en heyecan verici imza olarak nitelendirirken Horner da bunun “takım için büyük bir an” olduğunu kabul etti. Ancak aynı zamanda “biraz erken” kutlama yaptıklarını da düşündüğünü de ekledi.

Newey bir süreliğine izne ayrılmak yerine Red Bull çalışanı olarak kalacak. Önümüzdeki Mart ayına kadar Aston Martin'e resmi olarak katılmayacak.

Horner'a, Ferrari’nin Lewis Hamilton’ı duyururken Mercedes’e saygıdan ötürü büyük bir tören yapmadığı hatırlatıldı. Ancak Stroll, bu önemli ismi medya önünde sergilemek konusunda istekliydi.

Adrian Newey and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on stage Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Horner'ın yorumları, Red Bull içinde daha geniş bir öfkeyi işaret ediyor gibi görünüyor. Autosport gazetecisi Alex Kalinauckas'a göre, Red Bull artık Newey'nin bu yıl başka yarışlara katılmasını engelleyecek.

65 yaşındaki Newey, Temmuz ayında Silverstone'da kendi evinde düzenlenen yarıştan bu yana bir grand prix'de görülmedi. Daha sonra Goodwood Festival of Speed'de RB17 Hypercar tasarımını tanıttı.

Red Bull'un planı Newey'nin proje için önemli pazarlama noktalarındaki yarışlara katılmasıydı. Ancak, bu plan şimdi iptal edildi.

Newey, bir rakip takıma katılma olasılığı nedeniyle verilere erişimini çoktan kaybetmiştişimdi son kez Red Bull kıyafetleri giymiş olması bile mümkün.

Kalinauckas, “Tüm bunların sonucunda Red Bull'un medyadan uzakta bile oldukça mutsuz olduğunu anlıyoruz.”

Ve Newey şu andan itibaren seyahat listesinden çıkarıldı. Yani yıl sonuna doğru onu hiçbir yarışta göremeyeceğiz.” dedi.

Aston Martin neden Red Bull'un Max Verstappen'in yerini almasını engelleyebilir?

Aston Martin şimdi Max Verstappen ile ilgileniyor, bu nedenle iki takım arasında daha fazla gerilim yaşanabilir. Verstappen potansiyel olarak Fernando Alonso'nun uzun vadeli halefi olabilir.

Helmut Marko söylentileri reddederken, Verstappen'in kampı Mercedes'e öncelik veriyor. Ancak Horner, Toto Wolff'ün Hollandalı pilotu alenen takip etmesinden zaten rahatsız olmuştu ve Stroll de Horner’ın tepkisini çekebilir.

Aston Martin cazip bir seçenek haline geliyor ve Verstappen Mercedes'e katılsa bile, Red Bull’a sorun yaratabilirler Jolyon Palmer, Lando Norris veya George Russell gibi bir sürücüyü cezbetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyor.

İngiliz ikili, Red Bull'un Verstappen'in yerine düşündüğü isimler listesinin başında yer alıyor olabilir. Ancak Newey'nin hamlesi F1'de, özellikle de sürücü pazarında güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip.