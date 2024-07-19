Red Bull, Aston Martin ve Sauber, Macaristan'a büyük güncellemeler getirdi!

Red Bull, bu yıl genellikle küçük çaplı güncellemeler getirmişti fakat Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak güncellemelerin sonraki yarışlar için büyük önem taşıyan "daha büyük çaplı bir paket" olduğunu belirtmişti.

Bugün yayınlanan FIA bültenine göre motor kapağı, halo, arka fren, ön kanat ve ön salıncak gibi önemli değişiklikler var.

Ayrıca Aston Martin de yeni bir ön kanat, halo, taban, difüzör ve kiriş kanat gibi önemli güncellemeler getirdi.

En büyük paketi ise dokuz farklı bölümde güncelleme yapan Sauber getirdi.

Ferrari yeni bir taban getirirken, Mercedes araçta nispeten küçük bir güncelleme yaptı.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler: