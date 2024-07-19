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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull, Aston Martin ve Sauber, Macaristan'a büyük güncellemeler getirdi!

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa tıpkı Aston Martin ve Sauber gibi önemli güncellemeler getirdi.

Ezel Tan
Red Bull Racing RB20 teknik detay

Red Bull Racing RB20 teknik detay

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, bu yıl genellikle küçük çaplı güncellemeler getirmişti fakat Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak güncellemelerin sonraki yarışlar için büyük önem taşıyan "daha büyük çaplı bir paket" olduğunu belirtmişti.

Bugün yayınlanan FIA bültenine göre motor kapağı, halo, arka fren, ön kanat ve ön salıncak gibi önemli değişiklikler var.

Ayrıca Aston Martin de yeni bir ön kanat, halo, taban, difüzör ve kiriş kanat gibi önemli güncellemeler getirdi.

En büyük paketi ise dokuz farklı bölümde güncelleme yapan Sauber getirdi.

Ferrari yeni bir taban getirirken, Mercedes araçta nispeten küçük bir güncelleme yaptı.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:

  • Red Bull: Motor kapağı, halo, arka fren bölgesi, ön kanat, ön salıncak yapısı
  • Mercedes: Arka deflektör yapısı
  • Ferrari: Taban gövdesi
  • McLaren: Yok
  • Aston Martin: Ön kanat, halo, taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, difüzör, kiriş kanat
  • Alpine: Arka fren kanalı
  • Williams: Motor kapağı
  • RB: Ön fren kanalı, arka fren bölgesindeki kanatçıkların geometrisi
  • Sauber: Sidepod girişi, motor kapağı, taban gövdesi, taban kenarı, arka fren kanalı, arka süspansiyon, halo, ayna, kafalık
  • Haas: Soğutma panjuru, motor kapağı

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