Red Bull, Aston Martin ve Haas, lastik testinin ilk gününü tamamladı

Gelecek yıl lastikler değişecek ve 18 inç lastiklere geçilecek. Pirelli bu kapsamda bu yıl Williams hariç her takımla test yapıyor.

Salı günü lastik testleri kaldığı yerden devam etti ve bu kez durak Silverstone pistiydi. Piste de üç takım çıktı.

Red Bull iki günlük testin sadece ilk gününde piste çıktı ve direksiyona geçen isim Alex Albon'du. Taylandlı sürücü gün boyunca 78 tur attı.

Haas yeni lastikleri ilk kez test etti ve gün boyunca 110 tur attı. Direksiyona geçen isim ise Nikita Mazepin'di.

Son olarak Aston Martin'de direksiyona Sebastian Vettel geçti ve bu lastiklere gün boyunca 110 tur attı.

Böylelikle bu üç isim gün boyunca 298 tur atmış oldu.

Testler bugün devam edecek. Red Bull'un test programı sona ererken, Aston Martin'de direksiyona Lance Stroll ve Haas F1'de Mick Schumacher geçecek.