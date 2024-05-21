Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?

2024 sezonu Red Bull, McLaren ve Ferrari arasında üç atlı bir yarışa doğru kaymaya başlıyor çünkü araç güncellemeleri üç takım arasındaki farkı en iyi ihtimalle bir ya da iki onda bire indirmiş gibi görünüyor.

Verstappen ve Red Bull'un her iki şampiyonayı da kazanmak için hâlâ çok iyi bir konumda olduklarına şüphe yok, ancak şampiyonanın üçte ikisinden fazlası hâlâ devam ederken, Ferrari ve özellikle McLaren'in son zamanlardaki yükselişleri rekabetçi düzen açısından ilaç gibi geldi.

Norris Miami'de güvenlik aracından yardım alıp kazanırken, Oscar Piastri ile birlikte McLaren'i Imola'da sıralamalarda ön sıralara taşımaya hazırlanıyordu ki Verstappen Nico Hulkenberg'den destek alarak buna engel oldu. Arkadaşından gelen bu küçük yardım, McLaren'lere karşı 0.074s ve 0.091s'lik farklardan daha büyük bir destek sağladı.

Imola'da geçmenin ne kadar zor olduğu kanıtlandığında, belki de avcı ve avlanan rolleri tersine dönecekti. Norris'in yarıştaki son hızı Red Bull'un artık gerçekten baskı altında olduğunu gösterdi.

Ancak bu Red Bull'un tamamen yakalandığı anlamına mı geliyor? Imola'daki serbest antrenman sorunları çok açıktı. Norris'in yarışın son bölümündeki dönüşü, Verstappen'in sert lastiklerinin sıcaklığının düşmesi kadar, McLaren pilotunun mükemmel sürüşü ve akıllı lastik yönetiminden kaynaklanıyordu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Sanırım ilk 40 tur boyunca gerçekten iyi bir aralıktaydık ve o da aradaki farkı yönetebildi."

"Pitten sonra fark altı saniyeye düştü ama orada tutmayı başardı. Ancak Lando, lastiklerini hangi aralığa sokmayı başardıysa, aniden araçları canlandı ve bu lastiklerin farklı koşullara karşı ne kadar hassas olduğunu gösterdi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Cuma gününden Cumartesi gününe toparlanma çok güçlüydü ve orta lastikte başardığımız şey çok güçlüydü. Bence ikinci set lastiklerin ikinci yarısında neden zayıf kaldığımıza bakmamız gerekiyor, çünkü Lando'ya kıyasla sert lastikte sadece ikinci yarıda zayıf kaldık." dedi.

Miami ve Imola'daki sonuçların ardından, McLaren'in saf hızda Red Bull'u geçmek bir yana, gerçekten yakalayıp yakalayamadığı konusunda doğru sonuçlara varmak için - aykırı Monaco'nun ötesinde - Montreal'i ve özellikle Barselona'yı beklemek gerek.

F1 artık sadece kimin en hızlı araca sahip olduğu mücadelesi değil

Ancak açık olan şu ki, Ferrari'den Charles Leclerc'in de sadece yedi saniye geride olmasıyla, marjlar artık o kadar küçük ki, Verstappen ve Red Bull artık üstün bir araca sahip oldukları için çok rahat galibiyetlere ulaşamıyor veya sorunlardan kolaylıkla kurtulamıyor.

Sürücü performansı, araç ayarları, strateji, simülasyon çalışması, yarış başlangıçları, pit stoplar ve lastik yönetimi gibi faktörler, performans açısından güçlü etmenler haline geldiler.

McLaren takım patronu Stella Andrea, "Hafta sonunun yürütülmesi her zaman önemli bir faktördür, ancak farklar bu kadar yakın olduğunda, açıkça operasyonlar, lastikleri kullanma şekliniz ve yarışı yürütme şekliniz baskın faktör haline gelebilir."

"Bir McLaren ve bir Red Bull arasında seçilecek pek bir şey yoktu ve farkı yaratan başka faktörler de vardı."

"Kirli havada olmak büyük bir faktör gibi görünüyordu, bu nedenle pole pozisyonuna sahip olmak, ilk virajda önde olmak, lastikleri belirli bir şekilde yönetmenize ve kendi hızınızı yönetmenize izin verdi." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, 2024'ün en iyi üç takımı arasındaki mücadelenin bundan sonra "her yerde" yaşanacağına inanıyor.

Vasseur, "Bu benim için iyi haber, F1 için iyi haber, şampiyona için iyi haber. Yetmiş turdan sonra yedi saniye içinde üç takımınız var. Tur başına onda birden daha az.

"Rekabet her yerde olacak. Aracın ayarı çok önemli olacak, sürücünün performansı çok önemli olacak." dedi.

Bu, takımların hâlâ pistte hızlı iyileştirmeler yapmaya çalışmadıkları anlamına gelmiyor, ancak mevcut kurallar üçüncü yılına girerken takımların güncellemelerde bulabildikleri azalmış gibi görünüyor.

Vasseur, "Artık son yüzde birlik dilimin peşindeyiz. Bu artık onda beşlik bir güncelleme değil."

"Bu da getirdiğiniz şeyin işe yaradığından emin olmanız gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki birkaç etkinlik için kilit faktör bu olacak." dedi.

Bu tam da, Red Bull'un 2023'te eşi benzeri görülmemiş dominasyonunun tadını çıkarırken, kendilerinin 2025'e kadar rakipsiz kalacağı düşüncesine karşı çıktığı dönemdeki açıklamalarına benziyor.

Bu yılın başlarında bile Red Bull, cesur bir yaklaşımla hazırladığı RB20 ile rakiplerini uzakta tutmak için yeterince şey yapmış gibi görünüyordu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner'ın performans dengelerine dair temkinli açıklaması çoğu kişiyi ikna etmemişti ancak bu senaryo, aslında çoğu gözlemcinin beklediğinden daha erken gerçekleşebilir.

Horner, "Hiçbir şeyi hafife alamazsınız ve biz de kesinlikle almıyoruz."

"Yedi yarıştan beşini, iki sprint yarışından ikisini ve yedi pole'den yedisini kazandık, ancak farklar yakın, çok yakın ve bu kuralların üçüncü yılında her zaman yakınsama olacaktır."

"Tam olarak bunu görüyoruz. Araçların görünümü birbirine yaklaşıyor, performans birbirine yaklaşıyor ve Imola gibi ince farkların olduğu daha fazla yarış görebilirsiniz." dedi.

Red Bull, Ferrari'nin 56 puan, McLaren'in ise 114 puan önünde yer alarak şampiyonayı kazanmanın favorisi olarak görülse de, üzerindeki baskının artması Ferrari ve McLaren'de motivasyon oldu ve onlarla mücadele konuşmaları hız kazandı.

Vasseur, "Bir yarışı kazanabilecek altı ya da potansiyel olarak sekiz araca sahip olmanız çok sık rastlanan bir durum değil."

"Bu, iyi durumda olmadığınızda 1. sıradan 8. sıraya düşebileceğiniz ve neredeyse sıfır puan alacağınız anlamına geliyor."

"Bu da şampiyonanın bir ya da iki hafta sonunda değişebileceği anlamına geliyor. Bir kaza yaptığınızı, bir DNF yaşadığınızı düşünün, bu şampiyonluk açısından oyunun kurallarını değiştirir."

"Eğer bir takım 1-2 yaparken diğeri DNF yaparsa, McLaren geri gelebilir ya da biz Red Bull'a geri dönebiliriz." diyerek bu durumu özetledi.