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Red Bull genç sürücü programındaki sürücü sayısını azaltacak

Red Bull takım patronu Christian Horner, şu anda Formula 2'de yarışan pek çok isme destek verseler de gelecekte durumun değişeceğini söyledi.

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The Red Bull logo

Red Bull çok uzun zamandır genç sporcuların gelişimine yardım ediyor ve bunların çoğuna F1'de yarışma fırsatı veriyor.

Günümüz gridinde yer alan Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Carlos Sainz, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda gibi isimlerin hepsi Red Bull sürücü akademisinden çıkma.

Fakat son dönemde F1'e gelen genç yetenek sayısında bir azalma yaşandı.

Red Bull'un Formula 2'de destek olduğu Jak Crawford, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar, Dennis Hauger ve Ayumu Iwasa gibi isimlerden sadece Ayumu Iwasa'nın şampiyonluk için gerçekçi bir şansı var.

Horner, Red Bull'un desteklediği sürücülerin sayısında bir azalmaya gideceğini ve sadece parlak yeteneklere odaklanacağı söyledi.

Horner, "Programımızın başarıları dalgalar halinde geliyor."

"Önce Sebastian Vettel'i aldık, sonra Max Verstappen'i. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon gibi isimler de bizim programımızdan çıktı."

"Pek çok insana Formula 1'e girme fırsatı verdik."

"Bu yıl Formula 2'de çok sayıda sürücümüz var ama -yakında- sürücü sayısını azaltacağız. Belki de yeniden diğer alt serilere odaklanacağız."

"Gördüğünüz gibi Max Verstappen ya da Sebastian Vettel gibi isimler her sezon ortaya çıkmıyorlar. Sadece yetenekleri ortaya çıktığında, bunu fark ettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

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