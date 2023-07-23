Red Bull, art arda 12 zaferle McLaren'ın rekorunu kırdı!
Red Bull Racing takımı, 2023 Macaristan GP'de kazanmasıyla birlikte art arda 12. yarış zaferini elde etti ve McLaren'e ait rekoru kırdı.
McLaren 1988'de geçirmiş olduğu harika sezonda art arda 11 zaferle, bu alanda uzun yıllardır rekorun sahibiydi.
Ferrari 2002'de, Mercedes 2015 - 2016, 2016 ve 2018-2019 yıllarında 3 farklı dönemde art arda 10 kez kazanarak bu rekoru kırmaya yaklaşsa da bunu başaramamıştı.
Red Bull, bir önceki yarış Britanya GP zaferi ile rekora ortak olmuştu ve Max Verstappen'in bugünkü Macaristan GP zaferi ile art arda 12. zaferini almış oldu. 2022 Abu Dhabi GP'de kazanan Red Bull, bu sezon gerçekleştirilen ilk 11 yarışın 11'ini de kazanarak peş peşe galibiyet sayısını 12'ye çıkardı ve McLaren'ın rekorunu geçti.
Red Bull'un bu 12 galibiyetinin 2'sini Sergio Perez kazanırken 10 tanesini Max Verstappen kazandı.
Verstappen ise Macaristan GP zaferiyle art arda 7., bu sezonki 9. zaferini elde etmiş oldu.
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