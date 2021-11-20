Red Bull, arka kanattaki titreşim sorununu çözmeye çalışıyor

Hem Brezilya hem de Katar GP'nin çoğu seansında Max Verstappen'in arka kanadının DRS açıkken titrediği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Verstappen ne zaman DRS açsa, arka kanadın üst plakasının aşağı yukarı doğru hareket etmeye başladığı görülüyor.

Bu etki Verstappen'in aracında daha belirgindi, ancak Sergio Perez'in arka kanadı da titriyordu.

Üçüncü antrenman seansında Red Bull ekibinin her iki aracın da arka kanadı üzerinde yoğun şekilde çalıştığı görüldü.

Red Bull Racing, sıralama turlarından önce yaptıkları açıklama ile, arka kanatta bir sorun olduğunu doğruladı ve bunu çözmek için çaba gösterdiklerini açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Titreşim biraz azaltıldı, ancak sorunu tam olarak çözemedik. Bu nedenle hâlâ yapılması gereken işler var."

"Sıralama turlarından önce durumu kontrol altına alacağız." denildi.

Kimileri bu titreşimin kurallara aykırı olduğunu düşünüyor ve sorunu çözmek Red Bull için önemli olacak.

İddiaya göre Mercedes, eğer bu titreşim devam ederse, sıralama turlarından sonra Mercedes'in arka kanadını protesto edebilir.

Red Bull Racing RB16B DRS gap checking Fotoğraf: Giorgio Piola