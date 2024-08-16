Red Bull, arka frenlerinde yapmak zorunda kaldığı değişiklik nedeniyle mi yavaşladı?

2023'te çok dominant bir sezon geçiren Red Bull, 2024'e de bomba gibi başlangıç yapmıştı. Kış testlerinde, aracında yaptığı konsept değişikliği ve gösterdiği performansla dikkat çeken takım, sezonun ilk 4 yarışının üçünde (Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya GP) duble yaparken, Avustralya'da fren sorunu yaşadı.

Red Bull, Çin'de Max Verstappen ile kazanmayı sürdürürken Miami'de zafer McLaren'dan Lando Norris'in oldu. Verstappen, Kanada ve İspanya GP'lerini kazanmayı başarsa da o yarışlarda Red Bull'un eski üstün formu kaybolmuştu. Verstappen böylece, İspanya GP'den bu yana art arda 4 yarışta kazanamadı.

Red Bull'un kaybolan performansı, bir süredir gündemde yer alıyor. Özellikle Macaristan GP hafta sonunda, İspanyol spiker Antonio Lobato'nun antrenmanlar esnasında Red Bull'la ilgili söyledikleri Formula 1 gündemine bomba gibi düşmüştü. Lobato, iki F1 takımından aldığı bilgiye göre FIA'nın Red Bull aracında kurallara aykırı bir şeyler bularak ilgili parçaları değiştirdiğini söylemişti.

Son olarak eski Formula 1 takım yöneticisi ve gazeteci Peter Windsor, Red Bull'la alakalı bir iddiayı gündeme getirdi.

Windsor, Lobato'nun iddialarına paralel olarak FIA'nın Red Bull aracının arka frenlerinde değişiklik yapmasını istediğini iddia etti. Windsor'a göre Red Bull'un arka aksında akıllıca tasarlanan bir eylemsizlik valfi vardı. FIA, Miami GP öncesinde bu sistemin değiştirilmesi yönünde talepte bulundu. Dolayısıyla Red Bull'un Çin'den bu yana yaşadığı performans kaybında, bu değişiklik etkili oldu. Windsor'un iddiasını, FIA'nın Hollanda GP'de devreye girecek olan asimetrik frenlerin yasaklanması yönündeki kural değişikliği destekliyor.

Peki Windsor'un bahsettiği valf ne işe yarıyordu? F1 dünyasının teknik analistlerinden Craig Scarborough, Windsor'un paylaşımının altında, "Bu iddia mantıklı ve teknik kurallardaki değişiklikte bunun altı çiziliyor. Newey'in fiddle freninin geri dönüşü denebilir. Ancak bu sefer otomatik ve arka frenlerle bir dönüş anı yaratır."

"Arka fren ayırıcıdaki basit bir ağırlıklı valfi, araç dönerken kaliperler arasındaki kuvveti değiştirerek bunu yapabilir." diyerek sistemi basitçe açıkladı.

Teknik kuralların 11.1.2 maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Fren sistemi, her pistte fren balatalarına uygulanan kuvvetler aynı büyüklükte ve belirli bir fren diski üzerinde zıt çiftler olarak hareket edecek şekilde tasarlanmalıdır."

İddialara göre Red Bull, fren sistemini Max Verstappen'in sevdiği üzere arkadan kaymada daha iyi çalışacak şekilde geliştirebileceği bir yol/açık bulmuştu ancak FIA bunu engelleyecek şekilde kurallarda değişiklik yaptı.

Asimetrik frenlemenin, takımın düşük hızda önden savrulma ile yüksek hızda arkadan savrulma arasındaki çelişkiyi ele almasına olanak tanıdığı, dış kalipere daha fazla kuvvet uygulanarak önden savrulmayı azalttığı düşünülüyor.