Red Bull, arka arkaya şampiyonluklara rağmen "gevşemeyecek"

Red Bull son iki yılda gerçekleştirilen 42 yarışın 36'sını kazandı ve %85.71'lik bir galibiyet ortalaması yakaladı.

Son üç yılda iki takımlar ve üç pilotlar şampiyonluğu eden Red Bull'un 2024'te bu performansı koruyup koruyamayacağı merak konusu.

Takımın gelecek yıla daha güçlü girip giremeyeceği sorusuna Horner, "Bu işte asla çok ileriye bakamazsınız."

"Her zaman son yarışınız kadar iyisinizdir. Şu ana kadarki 20 yarıştan 19'unu kazandık. Bu sayede sanırım Ascari'nin galibiyet yüzdesi rekorunu kırdık. Max de 52 galibiyetle Alain Prost'u geride bıraktı. Sebastian'ın galibiyet sayısıyla arasında bir galibiyet kaldı."

"Bu rekorlar onun için bir şey ifade etmese de, eminim tüm istatistikleri biliyordur!"

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

"Demek istediğim bizim için inanılmaz bir sezon oldu ve bitime daha iki yarış var. İki fırsat daha olduğu için heyecanlıyız."

"Bu sporun asla durmadığını da biliyoruz. Her alanda gelişmeye devam etmeniz gerekiyor. Geçen yıl bu yarış bizim için üzücüydü çünkü performansımız istediğimiz kadar güçlü değildi."

"Ayarları doğru yapamadığımızı düşünüyorduk. Bu yüzden buraya gelirken geçen yıldan dersler çıkardık; bunları iyi uyguladık, aracımızı yarışa iyi hazırladık."

"Sonunda bir pole pozisyonu, sprint ve Grand Prix zaferi ile, Checo'nun tarafında gelen bir üçüncülük ve bir dördüncülükle ayrıldık."

"Yani çok güçlü bir hafta sonu oldu."

Bazıları yeni Red Bull'un daha da iyi olabileceğini söylüyor.

Bu konuda Horner, "Bu tür şeylere çok fazla anlam yüklemek zor. Şu anda harika bir aracımız var, harika bir temelimiz var. Eğer onu geliştirmeye devam edersek harika olacak."

"Fakat elde edilen performans zamanla azalacak çünkü gelişim mücadelesinin tepsine yaklaşıyorsunuz."

"Gördüğünüz üzere farklar giderek kapanıyor. Grid daha da yakınlaşacak ve bu da bizi kesinlikle daha fazla zorlayacak."

"Fakat tüm takım çok ama çok motive. Şampiyonluğu kazandığımızdan beri kimsenin gevşemediğini görüyorsunuz. Herkes hâlâ çok istekli." dedi.