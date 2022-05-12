Red Bull, arka arkaya iki galibiyete rağmen "rahatlamıyor"

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Verstappen, yeni Miami International Autodrome pistindeki ilk yarışta, Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ı geride bırakarak arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

Verstappen böylece şampiyonada, lider Leclerc ile arasındaki farkı iki yarışta 19 puana indirmiş oldu. Red Bull ise şu anda Ferrari'nin altı puan gerisinde.

Fakat yarış hafta sonu hakkında konuşan Newey, Red Bull'un rahatlayamayacağını söyledi ve 2021 sezonundaki gelgitleri hatırlattı.

Newey, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Çok yakınız, Red Bull için her şeyin oldukça iyi göründüğünü söyleyemeyiz."

"Son sezon, birkaç yarışta -Avusturya ve Meksika- oldukça iyi ve baskın galibiyetler elde ettik ve bir sonraki yarış, işler tersine döndü."

"Bu noktada rahatlayamayacağımız kesin." dedi.

Newey, Miami'yi "tamamen farklı" pist yüzeyi nedeniyle "zor" bir yer olarak değerlendirdi.

"Alt yapı olarak granit kullandılar ve lastikler, ilk dört yarışa kıyasla farklı davrandı."

"Biraz öğrenmemiz gerekti ve dürüst olmak gerekirse, antrenmandaki kırmızı bayraklar nedeniyle kimse düzgün bir uzun sürüş yapamadı."

"Lastiklerin yarışta nasıl olacağını, orta hamurda ne kadar gidebileceğimizi bilmiyorduk, çok zordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool