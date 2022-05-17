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Red Bull: "Araçta bazı özelliklerin olmaması Perez'e yardımcı oluyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner, araçtaki "özellik eksikliğinin", Sergio Perez'in "çok yüksek seviyede" performans göstermesine yardımcı olduğuna inanıyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Red Bull: "Araçta bazı özelliklerin olmaması Perez'e yardımcı oluyor"
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Perez, 2021 sezonu için Red Bull'a katıldı ve takım arkadaşı Max Verstappen'e uyacak şekilde tasarlanan aracın felsefesine uyum sağlama çabalarken, Azerbaycan'da bir galibiyet almayı başardı.

Red Bull, RB16B aracını ayarlamayı zorlaştıran birçok özelliğinin 2022 sezonunda yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle kolaylaştırılacağını öngörüyordu.

Bu, Perez'in bir F1 sezonuna en güçlü başlangıcını yapmasına yardımcı oldu ve Meksikalı pilot, Suudi Arabistan'da pole alırken, Avustralya ve Emilia Romagna'da ikinci sırada finiş gördü.

Perez, Suudi Arabistan'da zamanlaması kötü olan güvenlik aracı yüzünden dördüncü sıraya düşmeden önce galibiyet almak üzereydi. Red Bull pilotu şu anda şampiyonada Charles Leclerc ve Max Verstappen'in arkasında üçüncü sırada.

Takım patronu Horner, sezonun başında "harika bir iş yaptığı" için Perez'i övdü ve sürücüsünün bu yıl RB18 aracında eskiye kıyasla daha rahat olduğunu söyledi.

Horner, "Çok yüksek bir seviyede sürüyor."

"Bu yıl takımda daha rahat. Bence araç ona bu yıl daha iyi uyum sağlıyor. Önceki üç araçta olan özelliklerden bazıları bu yılın aracında yok."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yaptığı işten mutluyuz." dedi.

Horner, Red Bull'un "sadece dört yarışlık bir örnek gördüğünü" ve bu nedenle Perez'in geleceği hakkında herhangi bir plan düşünmeye başlamak için "yılın başlarında" olduklarını söyledi.

Horner, "Fakat takımdaki herkes Checo'nun yaptığı işten çok memnun." diye ekledi.

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Perez, Red Bull'a -2007'de Mark Webber'den bu yana- takımın kendi genç sürücü takımının dışından katılan ilk sürücü oldu ve Max Verstappen'in dördüncü takım arkadaşı oldu.

Miami'de Red Bull ile 2023 için yeni bir anlaşma hakkında konuşmaya başlayıp başlamadıkları sorulan Perez, "Konuşmaya başladık ama yakın zamanda bir şey yapmak için acele etmiyoruz." dedi.

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