Red Bull, araçlarının güncellemelerle Perez'den uzaklaştığı iddialarını reddetti

Monaghan ayrıca, takımın Perez'in araç içerisinde daha rahat olabileceği ayar araçlarına sahip olduğunu vurguladı.

Perez, Avusturya GP öncesindeki basın toplantısında RB18'in son halinin kendisine sezon başındaki kadar uymadığını söylemişti.

Monaghan, takım içerisinde aracı Max Verstappen'e daha uyumlu hale getirmek için kasıtlı bir çabanın olmadığını, araca son dönemde eklenen güncellemelerin normal gelişim sürecinin parçası olduğunu söyledi.

Monaghan, "Aracı onun daha az seveceği hale getirmek için kasıtlı bir adım attığımızı düşünmüyorum."

"Araçları hızlandırmanın kolay olmadığını söyleyebilirim. Oldukça kısıtlayıcı teknik kurallar ve özgürlük içinde, biraz hızlanmanın bir yolunu bulursanız, mali sınırlarınız içerisinde hemen onu kullanmaya çalışırsınız."

"Sonrasında araştırma araçlarını kullandığınız sürece geçersiniz, tam boyda neler olacağını değerlendirirsiniz. Eğer aracınıza performans kazandırıyor gibi görünürse, tüm aygıtlara göre aracımızın daha hızlı olacağını dikkate alarak güncellemeyi araçta tutarız."

"Max'in bu araçlara adapte olması daha kolay olmuş olabilir. Belki onun ayarları, Checo'ya göre daha fazla uymuştur. Ancak aracın parametreleri sabit değil. Checo'nun ayarları yeniden kendi isteklerine göre elden geçirmesinde bir engel yok."

"Ve Checo'ya araçtan daha fazlasını çıkarabileceği metotlar vermemek aptallık olur. Her iki şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Her iki aracımızın Ferrari ve Mercedes'lerin önünde olması lazım. Bu yüzden ikisini de o seviyeye getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monaghan, Perez'i araç içerisinde daha rahat hale getirmenin yollarının olduğunu söyledi.

Monaghan, "Takip ettiğimiz yön, Max'in tercihine mi oldu? Pek sayılmaz. Araca performans eklemek gerçekten zor. Bunu yapmanın bir yolunu bulursak, onu değerlendireceğiz."

"Sonrasında yarış mühendisi araçlarında yapabileceğimiz değişiklikler varsa, tabii ki ayarları değiştirebiliriz. Herkes bunu yapar."

"Onun beğenisine biraz daha uygun bir şey bulmak bizim yeteneklerimiz dahilinde olmalı. Ve sezon boyunca sürücüler arasındaki denge her zaman değişken olacak."

"Max, ününe güvenecek birisi değil, Checo da aynı şekilde. Biz de öyle değiliz. Bu yüzden takım içerisinde bir mücadele var."

"Ancak her ikisi de aynı takım adına yarıştıklarını hatırlamalılar. Sonrasında yarışımız, bizi arkalarında görmekten oldukça mutlu olan komşularımızla olacak."

"Bu yüzden bizim mücadelemiz birçok yerde. Ama bunlardan birini bir yarışma olarak görmezdim, bu daha çok bizim mücadelemiz. Her ikisi de bizim sürücülerimiz ve elimizden geldiğince onları destekleyeceğiz." dedi.