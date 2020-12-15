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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Araçların seneye taşınması, kötü sene başlangıcına çözüm olabilir"

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Red Bull: "Araçların seneye taşınması, kötü sene başlangıcına çözüm olabilir"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Red Bull, 2021'e girilirken Formula 1 araç dondurma kurallarının gelecek seneye, bu seneyi bitirdikleri kadar güçlü başlamalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Milton Keynes merkezli takım, ortaya koyduğu hızlı geliştirme etkisi ile beraber sezonları güçlü bir şekilde bitirmeyi başarsa da, bu ivmeyi bir sonraki seneye devam ettirmekte zorlanmakta.

2020 sezonuna yapılan zorlu başlangıcın ardından Max Verstappen'in Abu Dhabi Grand Prix'sinde aldığı dominant galibiyet de tarihin tekerrür ettiğini yeniden gösteriyor, ancak takıma göre bu döngü bu sezon kırılacak ve 2021'e iyi bir başlangıç yapılacak.

Takım, rakiplerinin gelecek sene aynı şasiyi kullanmaya devam edecek olmalarının, kendilerinin araçlarının ivmesini korumasına yardımcı olacağına inandığını düşünüyor.

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Takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Umarım böyle olur, çünkü en başından başlamayacağız."

"Tabii ki de aracın büyük bir kısmını gelecek seneye taşıyacağız, bu yüzden birkaç aya Barcelona'da (testlerde) piste geri döndüğümüzde, burada aracımızda olan gerekli güncellemeler ile yola devam etme fırsatı yakalayacağız."

"Bu, F1 tarihinde ilk defa olan bir şey ve bu sebeple de aracımızı RB17 yerine RB16B olarak adlandırdık, çünkü aracın büyük çoğunluğunu gelecek seneye taşıyacağız. Muhtemelen %60'ı aynı şekilde kalacak."

Horner'ın şu andaki formun üzerine koyma hakkında elde ettiği pozitif bakış açısı, Max Verstappen'in Red Bull'un aracını ve motorunu geliştirmek için kış aylarındaki fırsatı ziyan etmemesi gerektiği düşüncesinin bir parçası.

Hollandalı pilot şunları söyledi: "Kış ayı boyunca çok çalışmamız, daha iyi ve daha güçlü olmamız gerektiğiniz biliyoruz çünkü tamamen bu sonuca dayanmamamız gerekiyor."

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, Race Winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 on the podium

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, Race Winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Hepimiz aracı geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız ve nerelerde çalışmamız gerektiğini biliyoruz, ki bu da sadece şasi olarak değil ancak aynı zamanda motor olarak da - bunun daha fazlasına ihtiyacımız var."

"Umarım son birkaç seneden gerekli olan dersleri alırız. Bunu tabii ki de bilerek yapmıyoruz, ancak kış aylarına iyi bir hisle girdiğimiz kesin."

Horner aynı zamanda Yas Marina pistinde aldıkları galibiyetin sadece aracın gelişimini değil, aynı zamanda Verstappen'in güçlü performansını da gösterdiğini söyledi.

Red Bull takım patronunun açıklamaları şu şekilde: "Bence Max bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardı. Pole pozisyonu turunu atmakta mükemmel bir iş çıkardı ve sonrasında iyi bir start aldı, yarışı başından sonuna kontrol altında tuttu. Gerçekten inanılmaz bir iş ortaya koydu."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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