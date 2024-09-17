Red Bull, araç gelişiminde yanlış yöne 2023'te gitmiş
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Red Bull araç gelişimi konusunda yanlış yöne gitmeye 2023 yılında başladı.
Red Bull Racing, geçen yılki 22 yarışın 21'ini kazanarak Formula 1 tarihinin belki de en başarılı sezonunu geçirdi.
Fakat bundan tam 12 ay sonra, bu eski avantajdan eser kalmadı ve şampiyona liderliğini McLaren'a kaybettiler.
Red Bull Racing Patronu Christian Horner, bugün yaşanan sorunların temelinde, geçen yılki İspanya Grand Prix'sine getirilen güncellemelerin yattığını söyledi.
Horner şöyle konuştu: "Kronolojik olarak gelişim sürecine baktık ve ilk hatanın 2023 Barselona yarışında, yeni bir tabana geçtiğimizde yapıldığını gördük."
"Aynı Grand Prix'de Sergio, araçla ilgili ilk sorunlarını yaşamaya başladı. Fakat Max kazanmaya devam ettiği için bunu ciddiye almadık”.
Red Bull Racing, Ekim ayında Austin'de yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için yeni parçalar hazırlıyor.
Takım bu güncellemelerle ileriye doğru gitme hedefinde.
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