Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Red Bull, araç gelişiminde yanlış yöne 2023'te gitmiş

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Red Bull araç gelişimi konusunda yanlış yöne gitmeye 2023 yılında başladı.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing, geçen yılki 22 yarışın 21'ini kazanarak Formula 1 tarihinin belki de en başarılı sezonunu geçirdi.

Fakat bundan tam 12 ay sonra, bu eski avantajdan eser kalmadı ve şampiyona liderliğini McLaren'a kaybettiler.

Red Bull Racing Patronu Christian Horner, bugün yaşanan sorunların temelinde, geçen yılki İspanya Grand Prix'sine getirilen güncellemelerin yattığını söyledi.

Horner şöyle konuştu: "Kronolojik olarak gelişim sürecine baktık ve ilk hatanın 2023 Barselona yarışında, yeni bir tabana geçtiğimizde yapıldığını gördük."

"Aynı Grand Prix'de Sergio, araçla ilgili ilk sorunlarını yaşamaya başladı. Fakat Max kazanmaya devam ettiği için bunu ciddiye almadık”.

Red Bull Racing, Ekim ayında Austin'de yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için yeni parçalar hazırlıyor.

Takım bu güncellemelerle ileriye doğru gitme hedefinde.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Yarış mühendisi Stallard, Bakü'de Piastri'nin talimatlarını dinlememesi hakkında konuştu

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

Formula 1
Azerbaycan GP
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"
Renault CEO'su, protestolar sonrası Viry personeliyle görüşecek

Renault CEO'su, protestolar sonrası Viry personeliyle görüşecek

Formula 1
Renault CEO'su, protestolar sonrası Viry personeliyle görüşecek
Perez: "Verstappen aniden benimle aynı sorunları yaşamaya başladı"

Perez: "Verstappen aniden benimle aynı sorunları yaşamaya başladı"

Formula 1
İtalya GP
Perez: "Verstappen aniden benimle aynı sorunları yaşamaya başladı"

Son Haberler

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"
Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"

Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye