Formula 1 Singapur GP

Red Bull, Amerika GP'ye özel tulum tasarımlarını tanıttı

Red Bull, Austin'de düzenlenecek Amerika GP için yeni yarış tulumlarını tanıtırken, aynı temanın araca da uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 15:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de sezonun 18. durağı Amerika Grand Prix’si öncesinde Red Bull, Circuit of the Americas (COTA) hafta sonu için özel bir hazırlık içinde olduğunun sinyallerini verdi. Milton Keynes merkezli takım, Texas’ın geleneksel kovboy motiflerini taşıyan ve beyaz ağırlıklı özel yarış tulumlarını sosyal medya hesapları üzerinden sporseverlerin beğenisine sundu.

Austin yarışına özel ürün koleksiyonunu ve tanıtım etkinliklerini duyuran Red Bull'un bu adımı sonrasında gözler araç tasarımına çevrildi. Takım, özel tasarım tulumların yanı sıra RB22’ye de bu renklere uygun bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair henüz resmi bir detay paylaşmadı.

Red Bull’un Texas’a özel tasarımlar kullanması bir ilk değil. Takım, 2018 Amerika Grand Prix'sinde de deri pantolon ve nakışlı kemer efektleri içeren kovboy temalı özel tulumlarla piste çıkarak büyük ilgi toplamıştı. Kardeş takım Racing Bulls da son yıllarda Austin hafta sonlarında benzer temaları kullanmayı bir gelenek haline getirdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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