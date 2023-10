Red Bull, Amerika GP renk düzenini tanıttı

Red Bull Racing, Amerika GP için taraftarlara bir renk düzeni tasarlama fırsatı sundu ve yoğun sürecin ardından bu hafta sonu kullanılacak renk düzeni belirlendi.

On binlerce taraftar, takımın isim sponsoru Oracle tarafından düzenlenen kampanyaya katılmak için The Paddock'a kaydoldu. Bu süreçte 2.000'den fazla benzersiz tasarım gönderildi; Bunlar Oracle Red Bull Racing tarafından tek tek incelendi ve en iyi tasarımlar, kazananı belirlemek için yaklaşık 25.000 taraftarın oy kullandığı The Paddock'ta oylamaya sunuldu. Sonuçta Arjantinli Franco Cavallone'nun Texas Lone Star bayrağından esinlenen tasarımı birinci oldu.

Franco'nun kazanan tasarımında RB19'un şasisi, ön ve arka kanatları boyunca uzanan koyu kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerin yanı sıra Teksas yıldızları yer alıyor.

Franco bu hafta özel lansman etkinliğinde kendi tasarımını bizzat görmek için Austin'e gitti.

Dünya Şampiyonlarıyla birlikte bir hafta sonu geçirmek ve kendi tasarımıyla süslenmiş RB19'u bizzat görmek için pistte olacak.

