Red Bull, Amerika GP renk düzenini tanıttı
Red Bull Racing, Max Verstappen ve Sergio Checo Pérez'in Austin'de yarışacağı renk düzenini tanıttı.
Red Bull Racing, Amerika GP için taraftarlara bir renk düzeni tasarlama fırsatı sundu ve yoğun sürecin ardından bu hafta sonu kullanılacak renk düzeni belirlendi.
On binlerce taraftar, takımın isim sponsoru Oracle tarafından düzenlenen kampanyaya katılmak için The Paddock'a kaydoldu. Bu süreçte 2.000'den fazla benzersiz tasarım gönderildi; Bunlar Oracle Red Bull Racing tarafından tek tek incelendi ve en iyi tasarımlar, kazananı belirlemek için yaklaşık 25.000 taraftarın oy kullandığı The Paddock'ta oylamaya sunuldu. Sonuçta Arjantinli Franco Cavallone'nun Texas Lone Star bayrağından esinlenen tasarımı birinci oldu.
Franco'nun kazanan tasarımında RB19'un şasisi, ön ve arka kanatları boyunca uzanan koyu kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerin yanı sıra Teksas yıldızları yer alıyor.
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
Franco bu hafta özel lansman etkinliğinde kendi tasarımını bizzat görmek için Austin'e gitti.
Dünya Şampiyonlarıyla birlikte bir hafta sonu geçirmek ve kendi tasarımıyla süslenmiş RB19'u bizzat görmek için pistte olacak.
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos
Photo by: Red Bull Content Pool
FIA: "Üstünlüğü nedeniyle Red Bull'u cezalandırmak yanlış olur"
FIA: "Üstünlüğü nedeniyle Red Bull'u cezalandırmak yanlış olur" FIA: "Üstünlüğü nedeniyle Red Bull'u cezalandırmak yanlış olur"
Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!
Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi! Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!
Rosberg: "Perez için üzülüyorum!"
Rosberg: "Perez için üzülüyorum!" Rosberg: "Perez için üzülüyorum!"
Son Haberler
"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"
"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde" "AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"
Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"
Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz" Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"
Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"
Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı" Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"
Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"
Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı" Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar