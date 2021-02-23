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Red Bull, América Móvil ile anlaştı

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, Editör

Red Bull Racing, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde América Móvil ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Red Bull'un Sergio Perez'le anlaşma imzalamasının ardından, Latin Amerika'dan çeşitli sponsorları takıma çekmesi beklenen bir durumdu.

Uzun süredir Meksikalı pilotu destekleyen bazı sponsorlar, Perez'le birlikte Red Bull'a geçiş yapmış durumdalar.

Bugünkü RB16B lansmanından kısa bir süre sonra açıklama yayınlayan Red Bull, América Móvil ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu şirket A1, Telcel, Infinitum ve Claro'nun ana şirketi ve çok sayıda ülkede iletişim hizmetleri veriyor.

Bugünkü RB16 lansmanında, RB16B üzerinde yer alan Claro, Infinitium ve Telcel logoları dikkat çekmişti.

Konu hakkında konuşan Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, “América Móvil, Formula 1'in önemli desteklerinden bir tanesi ve bu ilişkiyi Red Bull Racing'de sürdürebilecek olmaktan ötürü çok memnunuz."

"Şirketin yarışlarla ilgili tutku ve bağlılığı bizimkiyle aynı ve tüm markalarıyla, küresel çapta elde ettikleri başarılara katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ayrıca América Móvil için en önemli iki ülke olan Meksika ve Brezilya'da artan destekle yarışmak için sabırsızlanıyoruz."

"Bu yarışlarda inanılmaz atmosferleri özledik ve bu sezon geri dönmek için sabırsızlanıyoruz."

América Móvil Pazarlama Direktörü Marcela Velasco şunları ekledi: “Sergio Perez'i desteklemeye devam edecek olmaktan ötürü mutluyuz ve şimdi bunu Red Bull Racing Team ile yapacağız."

Red bull Racing RB16B

Red bull Racing RB16B
1/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B

Red Bull Racing RB16B
2/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B arka kanat detayı

Red Bull Racing RB16B arka kanat detayı
3/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B burun detayı

Red Bull Racing RB16B burun detayı
4/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B burun detayı

Red Bull Racing RB16B burun detayı
5/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B ön kanat detayı

Red Bull Racing RB16B ön kanat detayı
6/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B ön kanat detayı

Red Bull Racing RB16B ön kanat detayı
7/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B detayı

Red Bull Racing RB16B detayı
8/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B detayı

Red Bull Racing RB16B detayı
9/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B detayı

Red Bull Racing RB16B detayı
10/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB16B kokpit detayı

Red Bull Racing RB16B kokpit detayı
11/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

América Móvil Pazarlama Direktörü Marcela Velasco şunları ekledi: “Sergio Perez'i desteklemeye devam edecek olmaktan ötürü mutluyuz ve şimdi bunu Red Bull Racing Team ile yapacağız."
 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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