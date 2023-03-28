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Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, gelecekte AlphaTauri'nin adını değiştirebileceklerini söyledi.

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Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık
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Başlangıçta Toro Rosso olarak bilinen ve 2020'de adını AlphaTauri olarak değiştiren İtalyan ekip, Red Bull'un bünyesinde yer almaya devam ediyor.

Bu takım her zaman gelecek vadeden pilotlar için Formula 1'e giriş kapısı olarak görüldü; Faenza'da inşa edilen araçlarla genç isimlere deneyim kazanmaları, yeteneklerini göstermeleri, bazı sonuçlar elde etmeleri ve ardından Red Bull Racing'e geçmeleri için fırsat tanındı.

Örneğin dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, birden fazla yarış kazanan Daniel Ricciardo ve iki kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen, geçmişte Toro Rosso'da yetişti.

Fakat takım için işler son dönemde pek iyi gitmiyor çünkü takım iyi sonuçlar alamıyor ve zarar ediyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın gelecekte daha iyi olması gerektiğini düşünüyor ve takımın satılık olmasa da, isim değiştirebileceğini söylüyor.

Marko, RacingNews365'e şöyle dedi: "AlphaTauri satılık değil fakat perde arkasında çeşitli senaryolar değerlendiriliyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"AlphaTauri'nin Red Bull Racing'den daha pahalıya patlamasından kimse memnun değil fakat bu durumda ne yapılabilir?"

"Takımı İtalya'da bırakarak yeniden mi yapılandırmalıyız? Kısmen ya da tamamen İngiltere'ye mi taşımalıyız? Ya da hatta satmalı mıyız? Tüm bu seçenekler şirketin yeni yönetimi tarafından analiz edildi, çünkü tüm olasılıkları değerlendirmek zorundayız."

"Ancak ikinci bir takıma ihtiyacımız var, bu çok basit bir şey. Her şeyden önce, Red Bull Powertrains motor projesi çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Ayrıca AlphaTauri mükemmel mühendisler istihdam ediyor. Yine de her şeyin kontrol altında olduğunu fiilen kanıtlamalıyız."

"Olası bir isim değişikliğini tartışıyoruz. Bu mantıklı olabilir. AlphaTauri ürünleri, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği ülkelerin sadece üç ya da dördünde mevcut. Dolayısıyla bu tür bir markalaşmanın öneminin biraz azaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca şirket neredeyse tükenmiş durumda."

"Dolayısıyla takımın önündeki hedef açık: daha fazla para kazanmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek."

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