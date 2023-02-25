"Red Bull, AlphaTauri F1'i satışa çıkarmayı düşünüyor"

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Red Bull, 2005 yılında Jaguar'ı satın almış ve takımın adı Red Bull Racing olarak değiştirilmişti. Bir yıl sonra, Minardi de aynı şirket tarafından satın alındı ve takımın adı Toro Rosso olarak değiştirildi.

İtalyan takımın adı 2020'nin başlarında AlphaTauri oldu fakat Red Bull bünyesinde kalmaya devam etti.

Şimdi bu durumun çok da uzak olmayan bir gelecekte değişmesi mümkün. Şirketin kurucusu Dietrich Mateschitz'in vefatından sonra Red Bull'un spor kolunun başına Oliver Mintzlaff geçmişti.

Auto Motor und Sport'a göre Mintzlaff, Formula 1'e yapılan büyük yatırımlara farklı bir açıdan bakıyor ve bu da AlphaTauri'nin geleceğini etkileyebilir.

Red Bull Racing her yıl harcadığından daha fazlasını getirmeyi başarırken, AlphaTauri şu anda büyük oranda paraya mâl oluyor.

Takımın genel merkezi Faenza, İtalya'da yer alıyor fakat şirketin aerodinami departmanı İngiltere'de. Yeni yönetime göre bu, verimsiz bir çalışma şekli gibi görünüyor ve ayrıca takımın Red Bull Racing'den olması gerektiği kadar faydalanmasının önüne geçiyor.

Auto, Motor und Sport bu nedenle grubun AlphaTauri için iki seçeneği değerlendirdiğini bildiriyor; İlk olası çözüm, maliyetleri düşürmek ve Red Bull Racing'den daha iyi faydalanmak için tüm ekibi İngiltere'ye taşımak.

Diğer seçenek ise Red Bull'un AlphaTauri'yi satışa çıkarması ve şirkete ait tek takımın Red Bull Racing olması. Eğer ikinci seçenek seçilirse, yarış takımını satın almak için birkaç aday var gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'un bahsettiği ilk aday, spora girmek için büyük çaba harcayan Andretti Global. Buna ek olarak AMuS, Mumbai Falcons Racing Team'in sahibinin ve Hitech GP'nin spora girmekle ilgilendiğini iddia ediyor.

Haber göre eğer takım gerçekten satılığa çıkarsa, takımı satın alma konusunda favori Hitech GP olacak.