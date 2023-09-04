Red Bull, Alonso'nun öğrencisi Marti'yi bünyesine kattı
Son dönemde kısırlaşan sürücü akademisine yeni yetenekler eklemeyi sürdüren Red Bull, Formula 3 şampiyona ikincisi Pepe Marti'yi resmen bünyesine kattı.
Formula 4'ten direkt olarak F3'e geçen Marti, geçen yıl zorlanmasının ardından bu sezon ne kadar hızlı bir isim olduğunu gösterdi.
Sezonu an itibariyle İspanya'daki grand slam da dahil olmak üzere üç galibiyetle götüren Marti'nin gelecek sezon Formula 2'ye yükselmesi bekleniyor.
Kendisinin bu performansı, son yıllarda yeni yetenekleri yetiştirme konusunda biraz olsun kısırlaşan Red Bull'un da dikkatini çekti, hatta danışman Helmut Marko henüz aylar önce Marti ile görüşürken görüntülenmiş ve genç sürücüden övgüyle söz etmişti.
Aylardır hakkında konuşulan iddia Perşembe günü itibariyle resmileşti ve Red Bull bir diğer güçlü isimle daha anlaşmayı başardı.
Fernando Alonso'nun menajerlik firması A14 Management bünyesinde bulunan Marti, birçok önemli ismin akıl hocalığıyla kariyerine hazırlanacak.
Red Bull bünyesine katılmasının ardından ilk açıklamasında Marti, "Red Bull ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.
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