Red Bull: "Albon'un gelişimini takdir ediyoruz"
Alex Albon, 2021 F1 sezonunu Red Bull için test ve yedek pilot olarak geçirdi. Albon, 2022'de Williams ile gride geri dönmeyi başardı ve Red Bull'dan Paul Monaghan, İngiliz-Taylandlı pilotun geri dönüşünden çok etkilendiğini itiraf etti.
Red Bull baş mühendisi Monaghan, Albon'u yarışmadan geçirdiği 'oldukça zor bir dönemden' sonra ilerlemeye devam ettiği için övdü.
Albon, o zamanki adıyla Toro Rosso takımından, 2019 sezonunun ortasında Red Bull'a terfi ederek Pierre Gasly'nin yerini almıştı.
2020'de de takımda yer alan Albon, takım arkadaşı Max Verstappen'in hızına yetişmekte zorlanınca 2021 için Sergio Perez ile değiştirildi.
Red Bull, Albon'u test ve yedek pilot olarak takımda tutmayı tercih etti ve 2022'de Williams ile gride geri dönmesini sağladı.
Takım bazı zorluklarla karşılaşıp sezonu Takımlar Şampiyonası'nda son sırada bitirirken, Albon takım lideri olarak kendini kanıtladı ve Williams'ın sekiz puanından dördünü aldı.
Albon'un Red Bull ile geçirdiği zaman hakkında konuşan Monaghan, Albon ile günlük olarak çalışmamış olsa da İngiliz-Taylandlı pilotun Verstappen'e karşı yarışmanın baskısıyla başa çıkma şeklinden etkilendiğini kabul ediyor.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Monaghan, "Alex'in bizimle geçirdiği süre boyunca; çok vicdanlı, kibar ve yetenekli bir pilot olduğunu gördüm."
"Araçtan ne istediğine dair hep bir fikri vardı. Aracın ne zaman hoşuna gitmediğini bilir ve neyi sevmediğini size söyleyebilirdi."
"Her zaman isteklerine uygun bir araç vermeyi başaramadık. Açıkçası oldukça hızlı bir takım arkadaşı vardı, bu da onun üzerinde biraz fazla baskı yarattı ama bence genç bir pilot olarak bunun üstesinden son derece iyi geldi." dedi.
Monaghan, 2021'de yarışmamanın getirdiği zorluklara rağmen Albon'un pozitif kalmasını da takdir etti.
Monaghan, "2021'de hayal kırıklığına uğramış ancak bu durumla başa çıkabilen bir pilot gördünüz."
"Öğrenen ve bizimle çalışan birini gördünüz ve o yıl umutsuzluğa kapılmak yerine, Williams ile geri dönmeyi başardı. Şimdi gridde ön sıralara yakın olduğunu görmek güzel."
"İlerleme kaydettiklerini ve puan aldıklarını görmek de güzel, bu yüzden Alex'i oldukça zor bir döneme katlandığı, öğrendiği, umutsuzluğa kapılmadığı ve hak ettiği şeyi elde etmek için kendini zorladığı için tebrik ederim."
"Kendisini kutluyor ve spordaki gelişiminin devamını diliyorum." diye ekledi.
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