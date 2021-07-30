Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Formula 1 Haberler

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Ekleyen:

Red Bull’un Hamilton-Verstappen kazasının yeniden incelemesinde sunduğu yeni kanıtlar, Alex Albon’un Mercedes pilotunun Copse virajındaki yarış çizgisini tekrarladığı görüntüleri ve bir PowerPoint sunumunu içeriyordu.

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan kaza sonucunda Max Verstappen yarış dışı kalırken Hamilton, 10 saniye zaman cezası almıştı. Ancak Red Bull, yarışın ardından olayın tekrardan incelenmesini talep etti.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Red Bull, hakemlere yeni kanıtlarını sundu.

Kaynaklara göre bu kanıtların içinde araçların kaza anındaki GPS verilerini bulunduran bir PowerPoint sunumu vardı.

Slaytlarda, yarışın bitimine 3 tur kala Copse virajında Hamilton’ın Charles Leclerc’i geçerken kullandığı farklı yarış çizgisi de bulunuyordu.

Ayrıca Red Bull, Hamilton’ın Verstappen’i kullanmadan o virajı dönmesinin mümkün olmadığını kanıtlamak için yedek pilotları Albon’un, 7 kez dünya şampiyonunun çizgisini tekrarladığı görüntüleri de kullandı.

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15
1/1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takım, bu görüntüleri çekmek için normalde reklam amaçlı yaptıkları film çekimi gününü kullanarak kazayı yeniden canlandırdı.

Albon, Silverstone’da Red Bull’un 2019 aracı RB15’i kullandı ve takım, birçok farklı çizgiden kayıt aldı.

Fakat hakemler, bunu kabul etmedi ve Red Bull’un kendi iddiasını savunmak için kendi kanıtlarını “kendi yarattığını” söyledi.

Hakemlerin açıklaması şu şekildeydi: “Yeni kanıt olarak sunulan slaytlardaki [kanıtlar], yeterli ulunmamış ve sadece yeniden inceleme talebi için görüşlerini savunmak adına yaratılmıştır.”

“Ayrıca bu, karar sırasında rakiplere sunulan kanıtlara [GPS verilerine] dayanılarak yapıldı. Bu, 14. maddenin gerekliliklerini karşılamamaktadır.”

paylaşım
yorumlar
Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Önceki haber

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

1 s
2
Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

14 dk
3
Formula 1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

29 dk
4
Formula 1

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

49 dk
5
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

20 s
Son Haberler
Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış
F1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

14dk
Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
F1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

29dk
Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”
F1

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

49dk
Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
F1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

1 s
Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”
F1

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

1 s
Son Videolar
Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
48dk

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum” Macaristan GP
Formula 1

Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı” Macaristan GP
Formula 1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Formula 1 Formula 1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Son Haberler

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Formula 1 Formula 1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.