Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan kaza sonucunda Max Verstappen yarış dışı kalırken Hamilton, 10 saniye zaman cezası almıştı. Ancak Red Bull, yarışın ardından olayın tekrardan incelenmesini talep etti.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Red Bull, hakemlere yeni kanıtlarını sundu.

Kaynaklara göre bu kanıtların içinde araçların kaza anındaki GPS verilerini bulunduran bir PowerPoint sunumu vardı.

Slaytlarda, yarışın bitimine 3 tur kala Copse virajında Hamilton’ın Charles Leclerc’i geçerken kullandığı farklı yarış çizgisi de bulunuyordu.

Ayrıca Red Bull, Hamilton’ın Verstappen’i kullanmadan o virajı dönmesinin mümkün olmadığını kanıtlamak için yedek pilotları Albon’un, 7 kez dünya şampiyonunun çizgisini tekrarladığı görüntüleri de kullandı.

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15 1 / 1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takım, bu görüntüleri çekmek için normalde reklam amaçlı yaptıkları film çekimi gününü kullanarak kazayı yeniden canlandırdı.

Albon, Silverstone’da Red Bull’un 2019 aracı RB15’i kullandı ve takım, birçok farklı çizgiden kayıt aldı.

Fakat hakemler, bunu kabul etmedi ve Red Bull’un kendi iddiasını savunmak için kendi kanıtlarını “kendi yarattığını” söyledi.

Hakemlerin açıklaması şu şekildeydi: “Yeni kanıt olarak sunulan slaytlardaki [kanıtlar], yeterli ulunmamış ve sadece yeniden inceleme talebi için görüşlerini savunmak adına yaratılmıştır.”

“Ayrıca bu, karar sırasında rakiplere sunulan kanıtlara [GPS verilerine] dayanılarak yapıldı. Bu, 14. maddenin gerekliliklerini karşılamamaktadır.”