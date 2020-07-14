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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Red Bull, Albon’ın zorlanmasına şaşırdı

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Red Bull, Albon’ın zorlanmasına şaşırdı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Tem 2020 17:06

Red Bull, Alex Albon’ın hayal kırıklığıyla geçen Steiermark Grand Prix’sindeki uzun sürüşlerinde hız kaybı yaşamasının sebebini anlamakta zorlanıyor.

Albon, Avusturya Grand Prix’sinde galibiyeti kovalarken Lewis Hamilton ile temas yaşadıktan yalnızca bir hafta sonra aynı pistte takım arkadaşından tur başına yaklaşık 1 saniye yavaş kaldı.

Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Taylandlı sürücü, yarış galibi Hamilton’ın 44 saniye gerisinde kaldı.

Albon’ın zorlanması hakkında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, genç sürücünün düşük yakıttaki sürüşlerde daha rahat olduğunu düşündüğünü belirtti.

Horner, “Alex, iki farklı bölüm yaşadı. Yarışın ilk yarısında zorlanıyordu, ancak ikinci yarıda iyi sürdü ve hızı iyiydi.”

“Bu konuyu iyice anlamalıyız ve umarım ağır yakıt yüküyle onu daha rahat hale getiririz. Çünkü yarışın ikinci yarısındaki hızı güçlüydü.”

“Sonlarda pistteki en hızlı araç olan Perez ile çok iyi savaştı ve o anlarda, en yeni lastiklere sahip olan Bottas’tan 0.3-0.4 saniye daha hızlıydı.” şeklinde konuştu.

 

Şef mühendis Paul Monaghan ise, Albon’ın sorunlarını stint boyunca araç dengesi değiştiğinde, Verstappen kadar rahat olamamasına bağlıyor.

Monaghan, “Pit stop yapıp yeni bir lastik seti taktığımızda araç dengesinin çok iyi olduğunu söylüyor. Bu konudaki bozulma, Max’e göre onda daha büyük gibi görünüyor.”

“Onun geri bildirimlerini dinledik ve bu gerçekten çok iyi. Onun viraj ve tur hafızası çok etkileyici.”

“Bu sorunları neden yaşadığından henüz tam olarak emin değiliz. Biraz fazla zarar gördü ve televizyonda da gördüğünüz gibi sağ ön lastikte kabarcıklanma yaşadı ve aracı elinden geldiğince zorlarken lastiği korumaya çalıştı.”

“Buna sebep olan şey her ne ise, bunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak Alex’teki hız düşüşü daha fazla gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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