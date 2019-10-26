Red Bull, Albon'ın şasisini değiştirdi

Alex Albon, ikinci antrenman seansında sola doğru dönülen virajda aracının kontrolünü kaybetmiş ve sağ taraftaki bariyerlere çarpmıştı.

Cuma günü yaşanan bu kazanın ardından araçtaki pek çok parça değişirken, takım yaptığı incelemeler sonrası şasiyi de değiştirmek zorunda kaldı.

Red Bull, şasiyi güvenlik önlemlerinden ötürü değişmek zorunda kaldıklarını doğruladı.

Bunun için FIA’dan herhangi bir ceza gelmeyecek.

Albon'ın aracına yeni bir şasi mi yoksa daha önce kullanılan eski bir şasinin mi takıldığı henüz bilinmiyor.