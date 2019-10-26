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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Red Bull, Albon'ın kazası sonrası yedek parça sıkıntısı çekiyor

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Red Bull, Albon'ın kazası sonrası yedek parça sıkıntısı çekiyor
Ekleyen:
26 Eki 2019 17:58

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Alex Albon'ın cuma günkü kazası sonrası yedek parça konusunda yetersiz olduklarını kabul etti.

Başlangıçta çarpışmanın etkisi az gibi görünse de Red Bull, Taylandlı sürücü için gece boyunca yedek bir şasi hazırlamak zorunda kaldı ve takım şimdi yedek parça konusunda sıkıntılarla boğuşuyor.

Horner, sürekli farklı aero özelliklere sahip parçalar hazırladıklarını ve bundan ötürü yeterince yedek parçalarının kalmadığını söyledi.

Sky F1'e konuşan Horner, "Alex'in dünkü küçük kazasından sonra yedek parça konusunda biraz zayıf kaldık. Normal parçaları yedekte tutamıyoruz çünkü sık sık değişime uğruyorlar ve güncelleniyorlar."

"Çocuklar dün şasiyi değiştirme konusunda harika bir iş çıkardı ama elbette sıralama veya yarış öncesinde bunlar olsun istemiyorsunuz." dedi.

Albon, Singapur ve Rusya'da da büyük sorunlara sebep olan birkaç kaza yaptı.

Horner, "Dün gece kendine karşı oldukça sertti. Geç saatlere kadar verilere baktık, ancak bu yeni bir gün ve yeni bir fırsat var." dedi.

Horner ayrıca Ferrari'nin performansının etkileyici olduğunu da yineledi.

"Ferrari düzlüklerde çok hızlı. Sebastian düzlüklerde 0.890 saniye daha hızlıydı. Soru yakıt tanklarında ne kadar yakıt vardı? Tüm virajlarda daha hızlı olan biziz ama tüm hasarı düzlüklerde alıyoruz. Öğleden sonra yapacakları şeyi görmek etkileyici olacak. Diğerlerine bakarsak Honda şimdi Mercedes'e yaklaşıyor ve Renault da hemen orada yer alıyor."

"Şu anda göze çarpan en iyi motor Ferrari. Fark çok az değil, oldukça büyük. Virajlarda kapatmaya çalıştığımız şey bu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Adam Cooper

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