Red Bull, Albon’ın “harika” Austin performansını övdü

Albon, ilk turun ilk virajında Charles Leclerc ile Carlos Sainz’ın arasında sıkışmış ve aracının hafifçe havalanmasıyla beraber ön kanadı hasar görmüştü. Red Bull sürücüsü bunun sonucunda ilk turda pite gelmişti.

Taylandlı sürücü, en geriye düşmesine ve üç kez pite gelmesine rağmen iyi bir yükselişle beşinci sırada yarışı tamamlamıştı.

Horner, Albon’ın üç pit stop stratejisiyle tamamladığı yarıştaki agresif geçişlerini övdü.

Horner, “Çok güçlü bir iş yaptığını düşünüyorum. İlk virajda şartların kurbanı oldu, bu teması nasıl engelleyebilirdi bilmiyorum, iki aracın arasında sıkışıp kaldı.”

“Daha sonrasında ön kanadını değiştirmesi gerekti ve pitten sonra öndekilerin arkasında piste döndü. Ancak birkaç tur boyunca pisteki en hızlı isimdi ve trafiği aşma şekli harikaydı.”

“Farklı bir stratejiyle Sainz’ı üç kere pistte geçti. Geçişlerinde çok kararlıydı ve trafiği aşmada çok etkiliydi.”

“Araçta neler olduğu hakkında iyi bir hissiyatı var ve bizimle beraber yedinci yarışı sonrasında sürücüler şampiyonasında 6. sıraya yükseldi. Gelişimi ile beraber takımı etkilemeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Albon, yaz arasında Red Bull’a katıldıktan sonra topladığı puanlarla beraber takımın 2020 kadrosunda yer alma konusunda favori görünüyor.

Ancak Horner, ellerindeki dört sürücünün de sözleşmeleri olduğunu ve 2020 kadrosu için acele etmediklerini söyledi.

Gelecek sene de takımda kalabilmesi için Albon’ın takımı daha fazla ikna etmesinin gerekip gerekmediği sorulduğunda Horner, “İyi bir iş yapıyor.”

“Aceleci kararlar almamıza gerek yok, ancak tüm sürücülerimizin gelecek sene için sözleşmesi var. Acele etmeyeceğiz ve konuyla ilgili karara belirli bir zamanda varacağız.” dedi.