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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Albon'daki yeni ön kanadı Verstappen'in aracına taktı

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Red Bull, Albon'daki yeni ön kanadı Verstappen'in aracına taktı
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 10:23

Red Bull, Max Verstappen'in cuma günü kendi ön kanadına hasar vermesinin ardından takım arkadaşı Alex Albon'ın aracındaki yeni ön kanatla yarışacağını doğruladı.

Red Bull Racing takımı, sezonun ilk yarışı olan Avusturya'ya normalde İspanya GP için planladığı güncellemeleri getirmişti.

Güncellemelerden bir tanesi de yeni ön kanat/burun tasarımıydı.

Yeni burun altındaki ön kanat bağlantıları, burnun iki yanından aşağıya değil Mercedes aracındakine benzer şekilde burnun altında yer alıyordu. 

Ancak Red Bull, Avusturya'ya bu yeni ön burun/kanat tasarımından sadece iki tane getirdi ve Max Verstappen kendi ön kanadını kırdı.

Bunun üzerine Red Bull, Alex Albon'ın aracındaki ön kanadı, Max Verstappen'in aracına yerleştirdi.

Üçüncü seansın başında Verstappen'in aracında yeni ön kanadın yer aldığı görülüyordu.

Seans öncesinde ORF'ye konuşan Helmut Marko, “Güne daha iyimser bir şekilde başlıyoruz."

"Maalesef, sosis kerblerin birinin üzerinden geçtiği altıncı virajda Max'in ön kanadı hasar aldı ve bu ön kanatlardan birisini kaybettik."

"Bu, aynı anda her iki aracın yeni ön kanada sahip olamayacağı anlamına geliyor. Yani Alexander Albon yeni ön kanada sahip olmayacak."

"Bulgulara sahibiz ve nispeten dengesiz sürüşün nedenlerini bulduğumuza inanıyoruz. Bugün bunun gerçekten öyle olup olmadığını göreceğiz, ama yine de iyimseriz." dedi.

Red Bull Racing RB16 burun kıyaslaması

Red Bull Racing RB16 burun kıyaslaması

Fotoğraf: Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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