Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"

Geçmişte Red Bull'dan gönderilen Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, AlphaTauri'ye alınmıştı. Ancak Horner'ın yorumlarına göre Albon, İtalyan ekibe dönemeyecek.

Bunun temel sebebi Gasly'nin 2021 için kontrata sahip olması ve AlphaTauri'nin ikinci koltuk için F2 yıldızı Yuki Tsunoda ile anlaşmaya hazırlanması gibi görünüyor.

Albon, Red Bull koltuğu için şu anda Sergio Perez ile yarışıyor ve Horner, Abu Dhabi'deki son yarışın ardından nihai kararı vereceklerini zaten söyledi.

Albon'un seçenekleri sorulduğunda Horner, "Franz'ın (Tost - AlphaTauri patronu) gelecek yılki planlarının bir parçası olduğuna inanmıyorum."

"Yani ya bir Red Bull koltuğunda olacak ya da bir yılı kenarda geçirecek. Ona bu fırsatı vermeye odaklanıyoruz."

"İki yarışı var, geçen hafta podyumdaydı ve F1'deki ikinci podyumunu alarak iyi bir iş çıkardı. İyi bir ilk seans geçirdi, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı ve gelecek yıl Max ile birlikte o araçta olmak için doğru adam olduğunu göstermesi adına iki hafta sonu daha var."

"Ve ona, bu hedefe ulaşması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz." dedi.

Albon'un kenarda bırakılması ihtimaliyle ilgili daha fazla detay istendiğinde Horner, "Bu, şu anda üzerinde düşündüğümüz bir şey değil."

"Sanırım yıl sonuna geldiğimizde, tüm bu seçenekleri değerlendireceğiz. Tüm Red Bull sürücüleri takıma katıldıkları zaman uzun vadeli anlaşmalar yapıyorlar."

"Bu yüzden odağımız gösterdiği gelişim için bir fırsat tanıyıp, geçen hafta aldığı podyumun ve ilk seansta gösterdiği performansın üzerine koymasına yardımcı olmak."

Albon, takıma katıldığından beri sıralama turlarında Max Verstappen'le aynı tempoyu gösteremedi. Fakat Horner, Verstappen'le yarışmanın kolay olmadığına dikkat çekiyor.

"Max'in son birkaç yılda nasıl geliştiğine bakmanız gerekiyor. Ortalama farka bakarsanız, Alex'in ortalaması, örneğin Pierre'in geçen yıl Max'le sahip sahip olduğu ortalamadan daha yakın."

"Ayrıca otomobille ilgili hayatı özellikle zorlaştıran bazı sorunlar yaşadığımızı biliyoruz, bunları çözmek için çok çalıştığımızı ve çözmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden durumun onun için umut verici şekilde gelişeceğine eminiz."

"Ancak Max'le yarışmak kolay değil, muhtemelen şu anda F1'deki en formda sürücü. Bence şu anda herhangi bir sürücünün Max'e karşı savaşması çok zordur."