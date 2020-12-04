Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
FP3:
18 Saat
:
11 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"

paylaşım
yorumlar
Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Christian Horner, Alex Albon'un 2021'i ya Red Bull'da ya da kenarda geçireceğini söyledi.

Geçmişte Red Bull'dan gönderilen Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, AlphaTauri'ye alınmıştı. Ancak Horner'ın yorumlarına göre Albon, İtalyan ekibe dönemeyecek.

Bunun temel sebebi Gasly'nin 2021 için kontrata sahip olması ve AlphaTauri'nin ikinci koltuk için F2 yıldızı Yuki Tsunoda ile anlaşmaya hazırlanması gibi görünüyor.

Albon, Red Bull koltuğu için şu anda Sergio Perez ile yarışıyor ve Horner, Abu Dhabi'deki son yarışın ardından nihai kararı vereceklerini zaten söyledi.

Albon'un seçenekleri sorulduğunda Horner, "Franz'ın (Tost - AlphaTauri patronu) gelecek yılki planlarının bir parçası olduğuna inanmıyorum."

"Yani ya bir Red Bull koltuğunda olacak ya da bir yılı kenarda geçirecek. Ona bu fırsatı vermeye odaklanıyoruz."

"İki yarışı var, geçen hafta podyumdaydı ve F1'deki ikinci podyumunu alarak iyi bir iş çıkardı. İyi bir ilk seans geçirdi, hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı ve gelecek yıl Max ile birlikte o araçta olmak için doğru adam olduğunu göstermesi adına iki hafta sonu daha var."

"Ve ona, bu hedefe ulaşması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz." dedi.

Albon'un kenarda bırakılması ihtimaliyle ilgili daha fazla detay istendiğinde Horner, "Bu, şu anda üzerinde düşündüğümüz bir şey değil."

"Sanırım yıl sonuna geldiğimizde, tüm bu seçenekleri değerlendireceğiz. Tüm Red Bull sürücüleri takıma katıldıkları zaman uzun vadeli anlaşmalar yapıyorlar."

"Bu yüzden odağımız gösterdiği gelişim için bir fırsat tanıyıp,  geçen hafta aldığı podyumun ve ilk seansta gösterdiği performansın üzerine koymasına yardımcı olmak."

Albon, takıma katıldığından beri sıralama turlarında Max Verstappen'le aynı tempoyu gösteremedi. Fakat Horner, Verstappen'le yarışmanın kolay olmadığına dikkat çekiyor.

"Max'in son birkaç yılda nasıl geliştiğine bakmanız gerekiyor. Ortalama farka bakarsanız, Alex'in ortalaması, örneğin Pierre'in geçen yıl Max'le sahip sahip olduğu ortalamadan daha yakın."

"Ayrıca otomobille ilgili hayatı özellikle zorlaştıran bazı sorunlar yaşadığımızı biliyoruz, bunları çözmek için çok çalıştığımızı ve çözmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden durumun onun için umut verici şekilde gelişeceğine eminiz."

"Ancak Max'le yarışmak kolay değil, muhtemelen şu anda F1'deki en formda sürücü. Bence şu anda herhangi bir sürücünün Max'e karşı savaşması çok zordur."

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Önceki haber

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Sonraki haber

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"

Sakhir GP: 1. antrenmanda Russell lider, Verstappen ikinci
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP: 1. antrenmanda Russell lider, Verstappen ikinci

Ferrari şasi departmanında değişiklik yaptı, Resta Haas'a geçiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari şasi departmanında değişiklik yaptı, Resta Haas'a geçiyor

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"

Son Haberler

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

46 dk
2
Formula 1

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

1s
3
Formula 1

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı

3s
4
Formula 1

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

2s
5
Formula 1

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"

1g

Son Haberler

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!
F1

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
F1

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"
F1

Red Bull: "Albon koltuğu kaybederse, bir yılı kenarda geçirecek"

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"
F1

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Canlı anlatım: Sakhir GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Sakhir GP 2. antrenman seansı

Son Videolar

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.