Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Red Bull, 2020 Formula 1 sezonunun son yarışının ardından Alexander Albon'un takım ile olan geleceği hakkında bir karar vereceğini açıkladı.

Albon an itibariyle 2021 için Max Verstappen'in yanındaki koltuğu konusunda baskı altında, Red Bull patronları onu daha deneyimli bir sürücü ile değiştirmeyi düşünüyorlar. 

Red Bull açık bir şekilde, gelecek sene Albon'u değiştirmeleri durumunda sürücü havuzlarının dışında birine bakacaklarını açıkladı, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg'in bu seçenekler arasında olduğu düşünülüyor. 

Albon, 2020 sezonu boyunca Verstappen'in formunu yakalamakta zorlandı, ancak Pazar günkü Bahreyn yarışında üçüncü olarak sezonda ikinci kez podyuma çıktı. 

Her ne kadar Albon yarışın çoğunu dördüncü sırada, Verstappen'in 30 saniye arkasında geçirmiş olsa da, Racing Point sürücüsü Perez'in yolda kalması ile beraber üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

İlgili haberler:

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Bence Alex bugün iyi bir yarış çıkardı."

"Sergio bugün şanssızdı, Alex bu şanssızlıktan yararlandı ve bence Alex'ten görmeye ihtiyacımız olan şey de tam olarak bu."

"Cuma gününden sonraki geri dönüşü oldukça güçlüydü. Yaşadığı kazadan sonra sıralamalarda dördüncü oldu, Sergio'nun şanssızlığını fırsata çevirdi ve podyuma çıktı."

"Japonya 2017'den beri ilk kez iki pilotumuzla podyuma çıktık. Bahreyn'de 2013'ten beri ilk defa podyumdayız. Bu yüzden bence Alex için iyi bir gün oldu."

Alınan bu sonuç, Albon'un Eylül ayında Mugello'da aldığı ilk podyum sonucunun ardından ikinci podyumu oldu, bu da Albon'un takımda devam etme şansını artırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, receives his trophy

Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, receives his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un sezonun son iki yarışında şansını artırması için Albon'a fırsat vereceğinden mutluluk duyduğunu, Abu Dhabi'de yapılacak sezon finalinin ardından takımla olan geleceği hakkında karar verileceğini söyledi. 

Horner'ın açıklamaları şu şekilde: "Final yarışına kadar bir karar verilmeyecek."

"Ona tüm fırsatları veriyoruz, onun başarılı olmasını istiyoruz. Sanırım bu zamana kadar bu konu hakkında oldukça net olduk ve bugünkü gibi sonuçlar ona yardımcı oluyor, ancak sezon bitimine iki yarış daha var."

"Sergio, değerlendirme altında kalma konusunda elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bugünkü podyum tamamıyla Alex'in şansıydı."

"Ancak Alex bugün iyi bir gün geçirdi ve tabii ki de sezon sonuna iki yarış daha var."

Perez, yarış sonunda yolda kalmasının ardından sürücüler sıralamasında beşinci sıraya geriledi, böylece Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun ardına düşmüş olsa da Meksikalı pilot şampiyonada Albon'un 15 puan ve dört sıra önünde yer alıyor. 

 
Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Önceki haber

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Son Haberler

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

31 dk
2
Formula 1

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

5s
3
Formula 1

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

18s
4
Formula 1

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

1s
5
Formula 1

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

3s

Son Haberler

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi
F1

Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi
F1

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
F1

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
F1

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
F1

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

Son Videolar

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.