Red Bull, Albon kararını sezon sonrasına kadar erteledi

Albon an itibariyle 2021 için Max Verstappen'in yanındaki koltuğu konusunda baskı altında, Red Bull patronları onu daha deneyimli bir sürücü ile değiştirmeyi düşünüyorlar.

Red Bull açık bir şekilde, gelecek sene Albon'u değiştirmeleri durumunda sürücü havuzlarının dışında birine bakacaklarını açıkladı, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg'in bu seçenekler arasında olduğu düşünülüyor.

Albon, 2020 sezonu boyunca Verstappen'in formunu yakalamakta zorlandı, ancak Pazar günkü Bahreyn yarışında üçüncü olarak sezonda ikinci kez podyuma çıktı.

Her ne kadar Albon yarışın çoğunu dördüncü sırada, Verstappen'in 30 saniye arkasında geçirmiş olsa da, Racing Point sürücüsü Perez'in yolda kalması ile beraber üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Bence Alex bugün iyi bir yarış çıkardı."

"Sergio bugün şanssızdı, Alex bu şanssızlıktan yararlandı ve bence Alex'ten görmeye ihtiyacımız olan şey de tam olarak bu."

"Cuma gününden sonraki geri dönüşü oldukça güçlüydü. Yaşadığı kazadan sonra sıralamalarda dördüncü oldu, Sergio'nun şanssızlığını fırsata çevirdi ve podyuma çıktı."

"Japonya 2017'den beri ilk kez iki pilotumuzla podyuma çıktık. Bahreyn'de 2013'ten beri ilk defa podyumdayız. Bu yüzden bence Alex için iyi bir gün oldu."

Alınan bu sonuç, Albon'un Eylül ayında Mugello'da aldığı ilk podyum sonucunun ardından ikinci podyumu oldu, bu da Albon'un takımda devam etme şansını artırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, receives his trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un sezonun son iki yarışında şansını artırması için Albon'a fırsat vereceğinden mutluluk duyduğunu, Abu Dhabi'de yapılacak sezon finalinin ardından takımla olan geleceği hakkında karar verileceğini söyledi.

Horner'ın açıklamaları şu şekilde: "Final yarışına kadar bir karar verilmeyecek."

"Ona tüm fırsatları veriyoruz, onun başarılı olmasını istiyoruz. Sanırım bu zamana kadar bu konu hakkında oldukça net olduk ve bugünkü gibi sonuçlar ona yardımcı oluyor, ancak sezon bitimine iki yarış daha var."

"Sergio, değerlendirme altında kalma konusunda elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bugünkü podyum tamamıyla Alex'in şansıydı."

"Ancak Alex bugün iyi bir gün geçirdi ve tabii ki de sezon sonuna iki yarış daha var."

Perez, yarış sonunda yolda kalmasının ardından sürücüler sıralamasında beşinci sıraya geriledi, böylece Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun ardına düşmüş olsa da Meksikalı pilot şampiyonada Albon'un 15 puan ve dört sıra önünde yer alıyor.