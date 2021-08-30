Red Bull, Albon için Williams ve Alfa Romeo ile görüşüyor

Alexander Albon, artık 2022 sezonu için Williams ve Alfa Romeo'nun koltuk adaylarından birisi haline geldi. Helmut Marko ve Christian Horner ikilisi, gelecek yıl mevcut Red Bull/AlphaTauri sürücüleriyle devam etme kararı aldılar. Bu kararın ardından takım, Albon'un 2022'de Formula 1'e dönebilmesi için tüm olası seçenekleri düşünüyor.

Red Bull takımlarında koltuk bulamamasının ardından Albon'un elinde sadece Williams ve Alfa Romeo seçenekleri kaldı.

Spa padokunda dolaşan bilgilere göre Albon, gelecek yıl George Russell'dan boşalan yer için Nyck de Vries ve Guanyu Zhou gibi isimlerin önüne ilk tercih olacak.

Albon ayrıca, 2022 için her iki sürücüsünü de açıklaması gereken Alfa Romeo'nun da adayları arasına girdi. Kimi Raikkonen'in sezon sonunda ayrılması beklenirken, Antonio Giovinazzi'nin devam etme ihtimali çok yüksek görünüyor.

Horner da geçtiğimiz günlerde, "Alex takımımızın önemli bir parçası olarak kalıyor. Bu sezon takımda önemli bir rol oynadı ve yıl sonuna kadar bu rolü oynamaya devam edecek. Şu anda gelecek sezon yarışması için başka seçenekler var mı diye bakıyoruz. Ancak gelecek sezon yarışamaması durumunda, bu yıl bizim için üstlendiği aynı rolü üstlenecek.'' demişti.

Horner ve Marko Albon için bir koltuk bulamazlarsa, Taylandlı sürücünün Red Bull bünyesinde yer almaya devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Team Coyne ile IndyCar'a geçmek için görüşmelere başladı ve eğer Williams/Alfa Romeo ile anlaşamazsa, B planı olarak IndyCar'a geçebilir.