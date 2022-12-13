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Red Bull akademisinin yeni üyesi Tarnvanichkul, Marko'yu "ilham verici" olarak tanımlıyor

Red Bull Sürücü Akademisi'nin yeni üyesi ve CIK-FIA dünya şampiyonu Enzo Tarnvanichkul, Helmut Marko'nun ilham verici biri olduğunu düşünüyor.

Altay Gök
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Red Bull akademisinin yeni üyesi Tarnvanichkul, Marko'yu "ilham verici" olarak tanımlıyor
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Kısa süre önce düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde 13 yaşındaki Enzo Tarnvanichkul'a CIK-FIA Dünya Şampiyonası kupası bizzat Max Verstappen tarafından takdim edildi.

Gelecek vadeden Taylandlı sürücü kısa süre önce Red Bull Sürücü Akademisi'ne üye olmuştu, dolayısıyla Verstappen'in kendisine ödül vermesi takımın kendisini gelecek için önemli bir noktaya konumlandırdığını gösteriyor olabilir. 

Törende konuşan Tarnvanichkul, "Red Bull akademisi elbette çok prestijli. Akademinin bir parçası olan pek çok sürücü daha sonra Formula 1'e ulaştı ki bu da elbette motor sporlarının zirvesidir."

"Öncelikle böylesine büyük bir akademiye katılabildiğiniz için çok mutlu oluyorsunuz, ancak kısa süre sonra sonuçları düşünüyor ve üzerinizde baskı oluşturuyorsunuz. Herkes kazanmak istiyor, bu da ekstra bir baskı yaratıyor."

"Ayrıca, arabanızda Red Bull gibi bir şirketin olması da işi daha eğlenceli hale getiriyor ama aynı zamanda şirketi temsil ettiğiniz için daha fazla baskı yaratıyor." dedi.

Enzo Tarnvanichkul, FIA Karting World Champion - Junior

Enzo Tarnvanichkul, FIA Karting World Champion - Junior

Fotoğraf: FIA

Bu baskının en büyük sebebi hiç şüphesiz ki sürücü yönetimi söz konusu olduğunda kötü bir şöhrete sahip olduğu bilinen Helmut Marko.

Red Bull Danışmanı, başta Alex Albon ve Pierre Gasly olmak üzere sürücülerin kariyerlerini etkileyen pek çok karara imza atması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Ancak akademiye katılmadan önce Marko ile görüşen Tarnvanichkul'a göre kendisi ilham verici birisi olmasıyla öne çıkıyor.

Tarnvanichkul, "Helmut Marko harika bir insan. Harika bir kariyere sahip, ayrıca F1 ve Le Mans'ta da yarıştı."

"Onunla tanıştığınızda harika ve ilham verici bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Televizyon bazen sizi yanıltıyor, ancak onunla tanışmak oldukça özel bir şey ve bunu hissediyorsunuz." dedi.

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